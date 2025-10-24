Advertisement
बिना लाइसेंस बीड़ी-सिगरेट बेचने पर अब लगेगा तीन लाख तक जुर्माना

बिना लाइसेंस बीड़ी-सिगरेट बेचने पर अब तीन लाख तक का जुर्माना हो सकता है. बीड़ी सिगरेट्स बेचने के लिए शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें लाइसेंस इश्यू करेंगी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:17 PM IST

Chamba News: चंबा जिले में अब बिना लाइसेंस बीड़ी-सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये, दूसरी बार एक लाख रुपये और तीसरी बार तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

नए नियमों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद जबकि ग्रामीण इलाकों में पंचायतें बीड़ी-सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस जारी करेंगी. इस कदम का उद्देश्य नाबालिगों में तंबाकू सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना और समाज को तंबाकू मुक्त बनाना है.

यह फैसला ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान’ के तहत लिया गया है, जिसे चंबा पुलिस के तत्वावधान में ‘सक्षम अभियान’ के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तंबाकू सेवन की रोकथाम और इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना है.

अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि युवाओं को तंबाकू के सेवन से दूर रखा जा सके और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके.

