'हिमाचल के सेवक बनो, शासक नहीं', UP-बिहार के IAS-IPS पर विक्रमादित्य सिंह का निशाना

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य में तैनात कुछ बाहरी राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़े शब्दों में हमला बोला है. उनका कहना है कि हिमाचल में काम करने वाले कुछ IAS और IPS अफसर उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों से आए हैं और वे राज्य के हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं, जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे.

क्या कहा मंत्री ने?

आपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अधिकारियों का कर्तव्य जनता की सेवा और सरकार को समर्थन देना है — शासन करना नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अफसर हिमाचल के हितों की अनदेखी करेंगे, उनके साथ समय रहते निपटना जरूरी है, अन्यथा प्रदेश के हितों को नुकसान हो सकता है.

स्थानीय संवेदनशीलता का रखा पक्ष

विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि बाहरी अधिकारियों को हिमाचल के स्थानीय अफसरों से सीख लेने की जरूरत है, ताकि वे राज्य की सामाजिक परंपरा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विकास प्राथमिकताओं को बेहतर समझ सकें. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बाहर के अधिकारियों का सम्मान किया जाता है और आलोचना उनके व्यक्तिगत चरित्र या योग्यता के खिलाफ नहीं है, बल्कि कार्यप्रणाली और रवैये को लेकर है.

डिप्टी सीएम के बयान से जुड़ा मामला

मंत्री की इस टिप्पणी को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के मंडी कार्यक्रम में अफसरशाही को लेकर दिए गए बयान के साथ जोड़ा जा रहा है. अग्निहोत्री ने भी पिछले महीने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और बेहतर जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया था.

सोशल मीडिया पर वायरल चर्चा

विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे अब तक सैकड़ों टिप्पणियां और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. इससे हिमाचल में नौकरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के बीच घटनास्थल पर सवालों की नई बहस शुरू हो गई है.

क्या आगे हो सकता है?

राज्य में प्रशासनिक जवाबदेही, अफसरशाही-सरकार की भूमिका और स्थानीय हितों की प्राथमिकता को लेकर यह बयान अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है.