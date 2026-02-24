शाहपुर में खेलों का महाकुंभ! 300 खिलाड़ी मैदान में, अनुराग ठाकुर ने सरकार से की 200 कोचों की मांग

Kangra News: जिला कांगड़ा के शाहपुर में दो दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से लोकसभा सांसद Anurag Thakur ने किया. प्रतियोगिता का आयोजन वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की जिला कांगड़ा इकाई द्वारा किया जा रहा है. उद्घाटन अवसर पर खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति देखने को मिली.

इस दौरान नशे के खिलाफ जनजागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शाहपुर से रेत तक करीब छह किलोमीटर लंबी हाफ मैराथन का आयोजन भी किया गया. सांसद ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया और युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया.

24 टीमें, दोनों वर्गों के मुकाबले

प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 300 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. कुल 24 टीमें लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. मैदान पर खिलाड़ियों का उत्साह और दर्शकों का जोश आयोजन को खास बना रहा है.

खेल ढांचे को मजबूत करने की मांग

पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि वॉलीबॉल हिमाचल का लोकप्रिय खेल है और यह गर्व की बात है कि वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर हिमाचल से संबंध रखते हैं. उन्होंने प्रदेश में खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि राज्य में स्थायी प्रशिक्षकों की संख्या बहुत कम है. स्थायी प्रशिक्षकों की संख्या 20 से भी कम है और अनुबंध आधारित प्रशिक्षकों को मिलाकर भी यह संख्या 60 तक नहीं पहुंचती. कई खेल ऐसे हैं जिनमें एक भी प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है. उन्होंने प्रदेश सरकार से कम से कम 200 नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति और खेल बजट में पांच से सात गुना वृद्धि की मांग की.

युवा चेंज मेकर कार्यक्रम को मिल रहा समर्थन

इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने युवा चेंज मेकर कार्यक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि हिमाचल में इसे जबरदस्त समर्थन मिला है. कुछ ही दिनों में साढ़े पांच हजार से अधिक युवाओं ने पंजीकरण किया है. उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को नेतृत्व, नीति निर्माण और कार्यक्रम क्रियान्वयन से जोड़ने का अवसर देगी.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की सोच के अनुरूप युवाओं को नीति निर्माण से जोड़ने का प्रयास हिमाचल से शुरू किया गया है, जिसे आगे अन्य राज्यों तक विस्तार दिया जाएगा.

दो दिवसीय इस प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है, वहीं समाज में नशामुक्ति और खेल भावना का संदेश भी पहुंचाया गया है.