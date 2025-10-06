Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शाहतलाई दशहरा मेले में बोले अनुराग ठाकुर– "मुगलों और अंग्रेजों की हुकूमत आई-गई, सनातन हमेशा रहेगा"

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने झंडूता विधानसभा अंतर्गत शाहतलाई उत्सव (दशहरा मेला) के दूसरे दिन की सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत तो जनता को संबोधित करते हुए देश पर मुग़लों व अंग्रेजी हुकूमत के बावजूद भी सनातन हमेशा रहने की कही बात.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:07 PM IST

Bilaspur News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर रविवार को बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के शाहतलाई उत्सव (दशहरा मेला) के दूसरे दिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे ठाकुर का खिलाड़ियों ने विशेष सम्मान किया. इसके पश्चात झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल और बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने भी उन्हें पारंपरिक अंदाज में स्वागत कर मेले में आमंत्रित किया.

अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत पर सदियों तक मुगलों और अंग्रेजों की हुकूमत रही, लेकिन उनका शासन अस्थायी था और अंततः समाप्त हो गया. इसके विपरीत सनातन धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वह अतीत में भी विद्यमान था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा. उन्होंने कहा कि यह सनातन संस्कृति ही है जो भारतीय समाज को जोड़कर रखती है और जीवन मूल्यों को संवारती है.

अनुराग ठाकुर ने बाबा बालकनाथ के आशीर्वाद का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हीं की कृपा से हिमाचल प्रदेश निरंतर प्रगति की राह पर है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश के हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी से हिमाचल का चहुमुखी विकास संभव है. इस मौके पर उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा और क्षमता का उपयोग समाज और प्रदेश निर्माण में करें.

मेले में पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और लोक कलाकारों के कार्यक्रमों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया. श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने इसे धर्म और संस्कृति का संगम बताया.

Shahtalai Dussehra FairAnurag ThakurHimachal Pradesh

