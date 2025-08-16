हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित हुई कुल्लू की शालिनी वत्स किमटा

Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले की शालिनी वत्स किमटा को इस बार हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान उन्हें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान किया गया.

शालिनी पिछले ढाई दशकों से दिव्यांगजनों, महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं. वह नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की राज्य शाखा की सचिव के रूप में सक्रिय हैं.

सम्मान प्राप्त करने के बाद कुल्लू पहुंचने पर संस्था द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

पत्रकारों से बातचीत में शालिनी वत्स किमटा ने बताया कि वह वर्ष 2000 से एनएबी संस्था से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए टी-सीरीज प्रश्न पत्र और राइटर सुविधा, समावेशी मॉडल स्कूल का प्रस्ताव, तथा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम उनकी ओर से शुरू किए गए.

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश की वह पहली शख्सियत हैं जिन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए डिजिटल साक्षरता और सुगम्य पुस्तकालय व बुक शेयर जैसी ऑनलाइन लाइब्रेरी का परिचय करवाया.

शालिनी ने कहा कि पारंपरिक ब्रेल पद्धति से आगे बढ़कर डिजिटल शिक्षा को अपनाने से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को देश-विदेश की लाखों पुस्तकों और शैक्षिक संसाधनों तक तत्काल पहुंच संभव हुई है.

आज एनएबी संस्था से जुड़कर 29 पूर्व छात्र सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं और समाज में योगदान दे रहे हैं.