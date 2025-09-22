शारदीय नवरात्रों की धूम: श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ श्री नैनादेवी मंदिर, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम

Shardiya Navratri 2025: बिलासपुर स्थित शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में सुबह की आरती के साथ शुरू हुए शारदीय नवरात्र तो पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सहित देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू तो मंदिर व पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता प्रबंध.
Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित मशहूर शक्तिपीठ श्री नैनादेवी में भी आज से माता जी के शारदीय नवरात्रि बड़ी धूमधाम के साथ शुरू हो गए हैं.
सुबह की आरती और मंत्र उच्चारण के साथ माँ दुर्गा के नवरात्रि शुरू हुए और आज माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है. वहीं नवरात्र के उपलक्ष्य पर सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ शुरू हो गई और पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है.
बता दें कि शारदीय नवरात्र के दौरान श्रद्धालु जहां मां नैनादेवी की पूजा अर्चना कर प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर अपने परिवार की सुख व समृद्धि की कामना करते हैं.
वहीं नवरात्र मेले के दौरान देशभर से लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन और मंदिर न्यास ने अपनी समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली है और जगह-जगह पुलिसबल, महिला पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात किए गए है, साथ ही भीड़ पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माँ नैनादेवी के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है.
वहीं नैनादेवी मंदिर के पुजारी लक्की शर्मा का कहना की माँ नैनादेवी के दरबार में माता सती के नयन गिरे थे इसीलिए इस धार्मिक स्थल का नाम श्री नैनादेवी जी पड़ा और नवरात्र पूजन के लिए श्रद्धालु काफी संख्या में माता रानी के दरबार में पहुंचकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं.