बिलासपुर में भेड़पालक की गला रेतकर हत्या

Bilaspur Murder: बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के कोटधार क्षेत्र के अंतर्गत मरोतन के निकट मलहोट इलाके में गद्दी समुदाय के एक व्यक्ति की क्रूर हत्या कर दी गई है. मृतक एक भेड़पालक था, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई है. वहीं पुलिस को सूचना मिली कि मरोतन-मलोट क्षेत्र में एक भेड़पालक की मौत हो गई है. सूचना मिलते ही थाना तलाई की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

वहीं प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि मृतक पर किसी तेजधार हथियार से हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हुई है. मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम व फोरेंसिक टीम ने मौका-ए-वारदात का जायजा लिया और वारदात की जगह से साक्ष्य जुटाए गए हैं. वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स अस्पताल बिलासपुर भेज दिया गया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है व इस मामले में संलिप्त संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है.

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बता दें की मृतक की पहचान 46 वर्षीय संजू निवासी खोपड़ी जिला कुल्लू के रूप में हुई है और कुछ दिनों से संजू अपने साथियों के साथ भेड़ बकरियां चराने के लिए गांव मलहोट में ठहरा हुआ था. वहीं मृतक संजू के एक साथी ठाकुर सिंह ने जब संजू का शव देखा तो इसकी सूचना तलाई थाने में दी थी. वहीं संजू का अपने एक साथी के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद भी चला हुआ था. फिलहाल पुलिस टीम सभी कड़ियों को जोड़कर मामले की गहनता से जाँच में जुट गई है.

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