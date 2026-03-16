Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3142972
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिलाई पेड़ कटान मामले पर गरमाई राजनीति, BJP का आरोप—वन माफिया को संरक्षण दे रही सरकार

Rajeev Bindal: भाजपा ने हिमाचल सरकार पर शिलाई में अवैध पेड़ कटान मामले में वन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया. प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी और मीडिया के साथ दुर्व्यवहार पर भी सवाल उठाए.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:23 PM IST

Trending Photos

शिलाई पेड़ कटान मामले पर गरमाई राजनीति, BJP का आरोप—वन माफिया को संरक्षण दे रही सरकार

Nahan News: हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के शिलाई में सामने आए अवैध पेड़ कटान मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है. भाजपा ने प्रदेश सरकार पर वन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. जिला मुख्यालय नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है.

कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी
डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि पेड़ कटान मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने इस मामले में जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी.

दोषियों के साथ अधिकारियों को बचाने का आरोप
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने कहा कि इस मामले में केवल आरोपियों को ही नहीं बल्कि कुछ बड़े अधिकारियों को भी बचाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने बताया कि DFO की ओर से 25 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर 300 से अधिक पेड़ों का कटान किया गया. ऐसे में उन्होंने डीएफओ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायपालिका के कार्यक्रम में राजनीति का आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री पर मंडी में आयोजित न्यायपालिका के कार्यक्रम में राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने RDG को लेकर गलत बयानबाजी की और केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की. बिंदल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गलत आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

केंद्र की योजनाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप
बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे बजट का प्रदेश सरकार सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है.

मीडिया के साथ दुर्व्यवहार का आरोप
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि शिमला में एक पत्रकार को हरियाणा के विधायकों की फुटेज लेने से पुलिस द्वारा रोकना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है और पिछले कई महीनों में कई बार मीडिया कर्मियों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया सामने आया है.

TAGS

Nahan newsRajeev BindalHimachal Pradesh

Trending news

Nahan news
शिलाई पेड़ कटान मामले पर गरमाई राजनीति, BJP आरोप 'वन माफिया को संरक्षण दे रही सरकार'
Punjab Vidhan Sabha
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ETO ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
Himachal NDDB MoU
हिमाचल डेयरी सेक्टर में बड़ा धमाका! NDDB के साथ MoU, किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी
Punjab Budget 2026-27 Health Scheme
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ
Bilaspur News
हिमाचल में बढ़े प्रवेश शुल्क पर बवाल! पंजाब संगठनों का बॉर्डर पर प्रदर्शन
Punjab Vidhan Sabha Bills Passed
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
himachal weather alert
हिमाचल में मौसम का बड़ा अलर्ट! 22 मार्च तक बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी
iran israel war impact
ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
24 Speed Post
24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਾਰਸਲ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ, ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ
rana kp singh
ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ