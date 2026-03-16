शिलाई पेड़ कटान मामले पर गरमाई राजनीति, BJP का आरोप—वन माफिया को संरक्षण दे रही सरकार

Nahan News: हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के शिलाई में सामने आए अवैध पेड़ कटान मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है. भाजपा ने प्रदेश सरकार पर वन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. जिला मुख्यालय नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है.

कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी

डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि पेड़ कटान मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार ने इस मामले में जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी.

दोषियों के साथ अधिकारियों को बचाने का आरोप

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने कहा कि इस मामले में केवल आरोपियों को ही नहीं बल्कि कुछ बड़े अधिकारियों को भी बचाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने बताया कि DFO की ओर से 25 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर 300 से अधिक पेड़ों का कटान किया गया. ऐसे में उन्होंने डीएफओ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई.

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न्यायपालिका के कार्यक्रम में राजनीति का आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री पर मंडी में आयोजित न्यायपालिका के कार्यक्रम में राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने RDG को लेकर गलत बयानबाजी की और केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की. बिंदल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गलत आंकड़े पेश कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

केंद्र की योजनाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप

बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे बजट का प्रदेश सरकार सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है.

मीडिया के साथ दुर्व्यवहार का आरोप

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि शिमला में एक पत्रकार को हरियाणा के विधायकों की फुटेज लेने से पुलिस द्वारा रोकना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार निंदनीय है और पिछले कई महीनों में कई बार मीडिया कर्मियों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया सामने आया है.