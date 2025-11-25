न्यूजीलैंड से हिमाचल पहुंची बारात, शिलाई की दुल्हन और श्रीलंका के दूल्हे की अनोखी शादी

Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक अनोखी और दिलचस्प शादी चर्चा का केंद्र बनी हुई है. शिलाई क्षेत्र की बेटी रशिका नेगी ने श्रीलंका मूल के दूमिन्दु विथानागे से हिंदू सनातनी और पहाड़ी रीति-रिवाजों के साथ विवाह रचाया. खास बात यह रही कि दूल्हे की बारात न्यूजीलैंड से पांवटा साहिब पहुंची, जहां यह पारंपरिक रीति से भव्य शादी संपन्न हुई.

विदेशी दूल्हा, देसी रीति-रिवाज

रशिका नेगी, जो वर्तमान में अपने श्रीलंकाई जीवनसाथी के साथ न्यूजीलैंड में जॉब करती हैं, ने साफ किया था कि शादी उनके गृह क्षेत्र में और पूरी तरह सनातनी एवं पहाड़ी परंपराओं के अनुसार ही होगी. दूल्हे दूमिन्दु ने भी दुल्हन की इच्छा का सम्मान किया और दोनों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सात फेरे लिए.

श्रीलंकाई दूल्हे के लिए इंटरप्रेटर ने किए ‘सात वचन’ अनुवाद

विवाह के दौरान सबसे अनोखा दृश्य तब देखने को मिला जब पंडित द्वारा बोले गए सात वचनों का अनुवाद दूल्हे तक पहुंचाने के लिए इंटरप्रेटर ने उन्हें अंग्रेजी और श्रीलंकाई भाषा में समझाया. दूमिन्दु ने हर वचन को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया.

Add Zee News as a Preferred Source

चारों ओर तारीफ — संस्कृति से प्रेम का अनोखा उदाहरण

रशिका द्वारा अपनी संस्कृति, परंपराओं और सनातन रीति-रिवाजों से प्रेम दिखाने को लेकर हर कोई उनकी सराहना कर रहा है. शादी में शामिल मेहमानों ने भी भारतीय और पहाड़ी संस्कृति की प्रशंसा की.

न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक — विदेशी मेहमानों ने डाली नाटी

बारात में न्यूजीलैंड के अलावा श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से आए मेहमान शामिल हुए. सभी ने सिरमौरी नाटी पर जमकर थिरक कर शादी को और खास बना दिया. मेहंदी, हल्दी, वरमाला और अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों में विदेशी मेहमानों ने उत्साह से भाग लिया.

राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची

इस विशेष शादी में भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सहित कई राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे.