Rampur Cloudburst: रामपुर के शांदल में फटा बादल, स्लेटी खड्ड और नोगली नाले में आई बाढ़
Rampur Cloudburst: रामपुर के शांदल में फटा बादल, स्लेटी खड्ड और नोगली नाले में आई बाढ़

शिमला के रामपुर के दर्शल में बादल फटने की घटना सामने आई है. हालांकि, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. तकलेच बाजार के पास नाले में पानी का बहाव तेज होने के कारण एहतियात के तौर पर आस-पास के घरों को खाली करा लिया गया है. 

Reported By:  Raj Rani|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:38 AM IST

Rampur Cloudburst: शिमला ज़िले के रामपुर उपमंडल के शांदल क्षेत्र में बीती रात बादल फटने से भारी तबाही की आशंका बन गई. स्लेटी खड्ड और नोगली खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों के अनुसार, रात के समय आई तेज बारिश के चलते शांदल में स्लेटी खड्ड में बाढ़ आ गई. पानी का बहाव इतना तेज था कि निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा. वहीं, तकलेच बाजार के बीचोंबीच बहने वाले नोगली नाले में भी जलस्तर तेजी से बढ़ा. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है.

प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए नोगली नाले के आसपास स्थित घरों को एहतियातन खाली करवा लिया है. मौके पर राहत और बचाव दल तैनात हैं, जो लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बीते तीन दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कई क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं. इससे पहले उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में भी बादल फटने की घटना दर्ज की गई थी.

फिलहाल बारिश थम चुकी है और स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

