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शिमला में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत, रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की कगार पर

Shimla LGP Shortage: व्यवसायियों का कहना है कि गैस सिलेंडर समय पर न मिलने से उनके कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है। कई ढाबा संचालकों ने मजबूरी में एलपीजी की जगह इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ताकि किसी तरह काम चलाया जा सके.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:49 AM IST

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शिमला में कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत, रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने की कगार पर

Shimla LGP Shortage: शिमला में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की किल्लत लगातार बनी हुई है, जिससे रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमर्शियल एलपीजी की नियमित सप्लाई न होने के कारण कई ढाबे और रेस्टोरेंट बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं.

व्यवसायियों का कहना है कि गैस सिलेंडर समय पर न मिलने से उनके कामकाज पर सीधा असर पड़ रहा है। कई ढाबा संचालकों ने मजबूरी में एलपीजी की जगह इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, ताकि किसी तरह काम चलाया जा सके.

हालांकि इस बीच घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर राहत की खबर है. अधिकारियों के अनुसार घरेलू एलपीजी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है. लेकिन इसके लिए उपभोक्ता का केवाईसी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी बताया गया है.

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बताया जा रहा है कि सिलेंडर बुक होने के बाद 24 घंटे के भीतर डिलीवरी देने का दावा किया जा रहा है. वहीं कुछ घरेलू उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि बार-बार कोशिश करने के बावजूद उनका गैस सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है.

व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई सुचारू करने की मांग की है, ताकि होटल और ढाबा कारोबार को राहत मिल सके.

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