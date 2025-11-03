Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2986250
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

महिला वर्ल्ड कप में शिमला की बेटी रेणुका ठाकुर ने रचा इतिहास, जीत के बाद पूरे क्षेत्र में जश्न

Womens World Cup 2025: शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र के पारसा गांव की बेटी रेणुका ठाकुर ने महिला भारतीय टीम के साथ इतिहास रच दिया है. भारत की महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

महिला वर्ल्ड कप में शिमला की बेटी रेणुका ठाकुर ने रचा इतिहास, जीत के बाद पूरे क्षेत्र में जश्न

Shimla News: शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल के पारसा गांव की बेटी रेणुका ठाकुर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. जीत की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में जश्न और खुशी की लहर दौड़ गई.

गांव में लोगों ने ढोल–नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। रेणुका के घर पर परिजनों और पड़ोसियों ने एक साथ बैठकर मैच देखा. जैसे ही भारत की जीत पक्की हुई, घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई “हिमाचल की शान रेणुका” के नारे लगा रहा था.

पिता के सपने को दिया साकार रूप
रेणुका की मां सुनीता ठाकुर ने बताया कि यह पल उनके लिए बेहद भावुक है. साल 1999 में जब रेणुका महज़ तीन साल की थीं, तभी उनके पिता केहर सिंह ठाकुर का निधन हो गया था. इसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुनीता ठाकुर पर आ गई. पति की जगह उन्हें जल शक्ति विभाग में नौकरी मिली और उन्होंने ही अपने बच्चों को पाला-पोसा.

Add Zee News as a Preferred Source

रेणुका के पिता क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और विनोद कांबली के प्रशंसक थे. इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम विनोद ठाकुर रखा था. उनकी इच्छा थी कि बेटी क्रिकेटर बने—आज रेणुका ने वह सपना सच कर दिखाया.

गांव में उत्सव जैसा माहौल
वर्ल्ड कप जीत के बाद पूरे रोहड़ू क्षेत्र में उत्साह चरम पर है.
-गांव के स्कूलों में बच्चे,
-महिला मंडल,
-और स्थानीय युवा टीमों ने

सभी ने एकजुट होकर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर भी रेणुका को "हिमाचल की शेरनी", "भारत की शान" और "वर्ल्ड कप हीरो" जैसे संबोधनों से सम्मानित किया जा रहा है.

TAGS

Womens World Cup 2025Shimla NewsRenuka Thakursports newsHimachal Pradesh

Trending news

jalandhar news
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੈਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ
Nahan news
अंतरराष्ट्रीय रेणुका जी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में झूमा मंच
Stock Market
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
US Drivers Banned News
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
Powercom Scam
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ; 11.40 ਕਰੋੜ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਜਾਰੀ
bihar elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ; ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
zirakpur news
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ; ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
India Women World Cup 2025 Winner
ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ