महिला वर्ल्ड कप में शिमला की बेटी रेणुका ठाकुर ने रचा इतिहास, जीत के बाद पूरे क्षेत्र में जश्न

Shimla News: शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल के पारसा गांव की बेटी रेणुका ठाकुर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. जीत की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में जश्न और खुशी की लहर दौड़ गई.

गांव में लोगों ने ढोल–नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। रेणुका के घर पर परिजनों और पड़ोसियों ने एक साथ बैठकर मैच देखा. जैसे ही भारत की जीत पक्की हुई, घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई “हिमाचल की शान रेणुका” के नारे लगा रहा था.

पिता के सपने को दिया साकार रूप

रेणुका की मां सुनीता ठाकुर ने बताया कि यह पल उनके लिए बेहद भावुक है. साल 1999 में जब रेणुका महज़ तीन साल की थीं, तभी उनके पिता केहर सिंह ठाकुर का निधन हो गया था. इसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुनीता ठाकुर पर आ गई. पति की जगह उन्हें जल शक्ति विभाग में नौकरी मिली और उन्होंने ही अपने बच्चों को पाला-पोसा.

रेणुका के पिता क्रिकेट के बड़े शौकीन थे और विनोद कांबली के प्रशंसक थे. इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम विनोद ठाकुर रखा था. उनकी इच्छा थी कि बेटी क्रिकेटर बने—आज रेणुका ने वह सपना सच कर दिखाया.

गांव में उत्सव जैसा माहौल

वर्ल्ड कप जीत के बाद पूरे रोहड़ू क्षेत्र में उत्साह चरम पर है.

-गांव के स्कूलों में बच्चे,

-महिला मंडल,

-और स्थानीय युवा टीमों ने

सभी ने एकजुट होकर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर भी रेणुका को "हिमाचल की शेरनी", "भारत की शान" और "वर्ल्ड कप हीरो" जैसे संबोधनों से सम्मानित किया जा रहा है.