Bilaspur Accident: शिमला-धर्मशाला NH पर बड़ा हादसा! 10 फुट खाई में गिरी निजी बस

Bilaspur Accident: शिमला-धर्मशाला नेशनल हाईवे पर बिलासपुर जिले के नम्होल के समीप बुधवार देर रात एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई. बस अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 10 फुट नीचे खाई में जा गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

बस में चालक-परिचालक समेत तीन सवारियां थीं मौजूद

हादसे के समय बस में चालक और परिचालक के अलावा तीन सवारियां मौजूद थीं. दुर्घटना के बाद मौके पर दो सवारियां मिलीं, जबकि एक सवारी मौके से चली गई. इस हादसे में चालक, परिचालक और दो सवारियों को चोटें आई हैं.

सभी घायल एम्स बिलासपुर में भर्ती, हालत स्थिर

घायलों को उपचार के लिए एम्स अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है. राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

घायलों की पहचान

घायलों की पहचान इस प्रकार हुई है—

नितिन ठाकुर (18 वर्ष), निवासी गांव बल्हारा पीर्थ, जिला मंडी

ऋषि (30 वर्ष), निवासी गांव कुसवार, जिला हमीरपुर

महेंद्र सिंह (58 वर्ष), बस चालक, निवासी गांव राजोल शाहपुर, जिला कांगड़ा

संजीवन सिंह (52 वर्ष), बस परिचालक, निवासी गांव भड़रेड, जिला कांगड़ा

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच के बाद ही दुर्घटना के सही कारणों का पता चल पाएगा.