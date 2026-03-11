शिमला में नशे पर बड़ी कार्रवाई! 1 करोड़ की LSD बरामद, पंजाब का तस्कर और युवती गिरफ्तार

Drug Seize: शिमला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपये कीमत की LSD ड्रग्स बरामद की है. मामले में पंजाब के एक व्यक्ति और सिरमौर की युवती को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.
Trending Photos
Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज हो रहा है. इसी कड़ी में शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलएसडी की भारी खेप बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है.
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई
पुलिस को मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर टीम ने बीसीएस स्थित हिम निवास में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों की पहचान संदीप शर्मा (40), निवासी तहसील धर्मकोट जिला मोगा (पंजाब) और प्रिया शर्मा (26), निवासी गांव व डाकघर ददाहू जिला सिरमौर के रूप में हुई है.
562 स्ट्रिप्स एलएसडी बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एलएसडी की 562 स्ट्रिप्स यानी स्टैम्प साइज की डोज बरामद की है. इनका कुल वजन लगभग 11.570 ग्राम बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस मामले में पुलिस थाना न्यू शिमला में 10 मार्च 2026 को अभियोग संख्या 14/2026 दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 और 29 के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
कमर्शियल मात्रा से कई गुना ज्यादा बरामदगी
एनडीपीएस एक्ट के तहत एलएसडी की कमर्शियल मात्रा 0.1 ग्राम से अधिक मानी जाती है, जिसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान है. ऐसे में करीब 11.5 ग्राम एलएसडी की बरामदगी को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है.
पहले भी सामने आ चुका है आरोपी का नाम
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी संदीप शर्मा पिछले करीब 10 साल से एलएसडी की तस्करी में शामिल रहा है. पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि उसके खिलाफ पहले 33 ग्राम चिट्टे से जुड़ा मामला भी दर्ज है.
पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह नशीला पदार्थ कहां से लाया गया और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.