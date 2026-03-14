एलपीजी की कमी के बीच शिमला के होटलों ने अपनाए वैकल्पिक इंतजाम

Shimla LPG Shortage: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कमर्शियल एलपीजी की लगातार कमी के चलते शिमला के होटल और फूड सर्विस प्रतिष्ठानों ने अपने किचन में इलेक्ट्रिक और डीजल से चलने वाले उपकरण लगाने शुरू कर दिए हैं. शिमला होटल एंड टूरिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने बताया कि कमर्शियल प्रतिष्ठानों को एलपीजी की उपलब्धता न होने के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने अस्थायी रूप से कुछ प्रदूषण मानकों में ढील दी है. इसके साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिए गए हैं कि इस अवधि में होटल और रेस्टोरेंट सीमित रूप से कोयला, जलाऊ लकड़ी और डीजल से चलने वाले उपकरणों के उपयोग की अनुमति दें.

इसी के तहत होटलों और रेस्टोरेंट्स ने अपने किचन में कमर्शियल इंडक्शन कुकटॉप, हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक फ्रायर, कम शोर वाले डीजल से चलने वाले भट्टी और इलेक्ट्रिक चाय-कॉफी डिस्पेंसर जैसे वैकल्पिक उपकरण स्थापित किए हैं. साथ ही कई होटलों और फूड आउटलेट्स ने अस्थायी तौर पर सीमित भारतीय और चाइनीज व्यंजनों वाला विशेष मेन्यू भी तैयार किया है.

बेकरी, होटल और रेस्टोरेंट्स में पहले से ही बेकरी आइटम और पिज्जा तैयार करने के लिए कमर्शियल इलेक्ट्रिक ओवन का इस्तेमाल किया जा रहा है. होटल और रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रिक और डीजल आधारित उपकरण लगाने का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों को भोजन सेवाएं बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराना है, ताकि होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों के साथ-साथ रेस्टोरेंट और फास्ट-फूड आउटलेट्स पर आने वाले लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें.

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गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद से कम पर्यटक आगमन और कम होटल ऑक्यूपेंसी के कारण हिमाचल का पर्यटन उद्योग आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. अब जब गर्मियों का पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, तो होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड आउटलेट्स पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पर्यटन उद्योग ने देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हुए उन्हें आगामी सीजन में बेहतर आतिथ्य और सेवाओं का भरोसा दिलाया है.