शिमला IGMC में डॉक्टर ने मरीज से की मारपीट, वीडियो वायरल होने से मचा हंगामा

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:38 PM IST

Shimla News: शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में एक डॉक्टर पर मरीज के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का गंभीर आरोप सामने आया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया है.

जानकारी के अनुसार मरीज अर्जुन पंवार एंडोस्कोपी कराने के लिए IGMC पहुंचे थे. प्रक्रिया के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके चलते वे दूसरे वार्ड में जाकर बेड पर लेट गए. आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद डॉक्टर ने पहले मरीज से अभद्र व्यवहार किया और बहस बढ़ने पर मारपीट की.

तीमारदारों ने उठाई कार्रवाई की मांग
घटना के बाद मरीज के परिजनों और तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ ही पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. वायरल वीडियो के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में एकत्र हो गए और डॉक्टर को तत्काल निलंबित करने की मांग करने लगे.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है, जब IGMC में डॉक्टरों पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे हों. इससे पहले भी अस्पताल से इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

प्रशासन ने गठित की जांच कमेटी
मामले की गंभीरता को देखते हुए IGMC प्रशासन ने रिपोर्ट तलब कर ली है और जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. IGMC के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. राहुल राव ने बताया कि इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा कि शाम पांच बजे तक जांच रिपोर्ट आने की संभावना है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों को निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

