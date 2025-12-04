कोटखाई के बड़वी गांव में भीषण आग: 50 कमरे राख, आठ परिवार बेघर; सात करोड़ का नुकसान

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कोटखाई उपमंडल के बड़वी गांव में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे रिहायशी मकान में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी. आग इतनी तेजी से फैल गई कि देखते ही देखते आठ परिवारों के करीब 50 कमरे जलकर राख हो गए. प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस अग्निकांड से करीब सात करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.

प्रभावित परिवार बेघर, प्रशासन ने दी फौरी राहत

प्रकाश, प्रताप, बलवीर, सुरेश, सीमित भूस्तू, देनी, जोवन, राजेंद्र और ओम के घर इस आग में पूरी तरह तबाह हो गए. प्रशासन ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5,000 रुपये की त्वरित राहत, साथ ही कंबल और तिरपाल उपलब्ध कराए हैं. कई परिवारों ने फिलहाल पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घर शरण ली है.

आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल

लकड़ी के बने घर होने के कारण आग तेजी से भड़की. ग्रामीणों ने दिनभर खुद पावर स्प्रेयर और अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के सामने सारी कोशिशें नाकाफी रहीं. घरों में रखा अधिकांश सामान भी लोग बाहर नहीं निकाल पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

दमकल वाहन देरी से पहुंचे, ग्रामीणों में रोष

घटना की जानकारी मिलते ही कोटखाई से दमकल वाहन भेजे गए, लेकिन खराब सड़क और ट्रैफिक जाम के चलते टीम देर से मौके पर पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी देखी गई. कोटखाई फायर स्टेशन इंचार्ज केसर नेगी के अनुसार शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

अस्थायी ठहराव की व्यवस्था

प्रशासन ने सभी प्रभावित परिवारों को पास के ही एक सुरक्षित भवन में अस्थायी तौर पर ठहराया है, ताकि राहत और पुनर्वास कार्य पूरे होने तक उन्हें रहने में दिक्कत न हो.