शिमला में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: 25 दिन में 18 आदतन सप्लायर गिरफ्तार

Shimla News: शिमला पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए पिछले 25 दिनों में 18 आदतन और संगठित नशा तस्करों को Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (अवैध मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थों के व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1988) के तहत निरुद्ध कर तीन महीने के लिए जेल भेज दिया है. यह कार्रवाई जिले में चलाए जा रहे विशेष नशा विरोधी अभियान का हिस्सा है.

पुलिस के अनुसार 21 फरवरी को जुब्बल पुलिस ने दो बार-बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर निरुद्ध आदेशों के तहत कंडा कारागार भेजा. आरोपियों की पहचान सुरेश कुमार उर्फ पप्पू (निवासी शैलापानी, जुब्बल) और रजत औक्टा उर्फ बन्नी (निवासी गुंत्र, पुराना जुब्बल) के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985) के तहत कई मामले दर्ज हैं.

पुलिस अभिलेखों के अनुसार सुरेश कुमार पर वर्ष 2022 और 2023 में दो मामलों में लगभग 9 ग्राम और 13.10 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के प्रकरण दर्ज हुए थे. वहीं रजत औक्टा पर 6.13 ग्राम, 25.40 ग्राम और 6.16 ग्राम हेरोइन/चिट्टा की बरामदगी से जुड़े तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह निरोधात्मक कार्रवाई नशा तस्करी पर अंकुश लगाने, आपूर्ति श्रृंखला तोड़ने और संगठित मादक पदार्थ नेटवर्क को कमजोर करने के उद्देश्य से की जा रही है.

जिला पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि जिला पुलिस नशे के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति पर कार्य कर रही है और युवाओं की सुरक्षा तथा जन-शांति बनाए रखने के लिए कठोर कदम आगे भी जारी रहेंगे. उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत निरोधात्मक हिरासत दोहराए अपराधियों को अवैध गतिविधियों में पुनः शामिल होने से रोकने की प्रभावी रणनीति है.

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना नजदीकी थाना या सहायता दूरभाष पर दें, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके.