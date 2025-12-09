मेयर का कार्यकाल बढ़ाने मामले में अब 30 दिसंबर को होगा हाईकोर्ट में सुनवाई

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल पांच साल करने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर अब 30 दिसंबर को सुनवाई होगी. सरकार ने अदालत में कहा कि इस संबंध में लाया गया अध्यादेश विधानसभा में पारित हो चुका है, इसलिए याचिका अब प्रभावी नहीं रही है.

हालांकि, याचिकाकर्ता अंजली सोनी वर्मा के वकील ने दलील दी कि विधानसभा से पास संशोधन को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है, ऐसे में स्थिति यथावत बनी हुई है. कोर्ट ने प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग स्वीकार कर ली और अगली सुनवाई की तारीख तय की.

इस मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर को भी याचिकाकर्ता पक्ष में शामिल किए जाने को अदालत ने मंजूरी दे दी है. याचिका में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को चुनौती दी गई है.

याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार ने एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी किया, जबकि ऐसा कदम केवल आपात परिस्थितियों में उठाया जाना चाहिए था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस फैसले से महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है और इसीलिए अध्यादेश को रद्द किया जाना चाहिए.