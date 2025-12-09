Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3035082
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

मेयर का कार्यकाल बढ़ाने मामले में अब 30 दिसंबर को होगा हाईकोर्ट में सुनवाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल पांच साल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर अब 30 दिसंबर को सुनवाई होगी. जानिए पूरे मामले का अपडेट.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 09, 2025, 05:40 PM IST

Trending Photos

मेयर का कार्यकाल बढ़ाने मामले में अब 30 दिसंबर को होगा हाईकोर्ट में सुनवाई

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल पांच साल करने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर अब 30 दिसंबर को सुनवाई होगी. सरकार ने अदालत में कहा कि इस संबंध में लाया गया अध्यादेश विधानसभा में पारित हो चुका है, इसलिए याचिका अब प्रभावी नहीं रही है.

हालांकि, याचिकाकर्ता अंजली सोनी वर्मा के वकील ने दलील दी कि विधानसभा से पास संशोधन को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है, ऐसे में स्थिति यथावत बनी हुई है. कोर्ट ने प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग स्वीकार कर ली और अगली सुनवाई की तारीख तय की.

इस मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर को भी याचिकाकर्ता पक्ष में शामिल किए जाने को अदालत ने मंजूरी दे दी है. याचिका में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को चुनौती दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार ने एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी किया, जबकि ऐसा कदम केवल आपात परिस्थितियों में उठाया जाना चाहिए था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस फैसले से महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है और इसीलिए अध्यादेश को रद्द किया जाना चाहिए.

TAGS

Shimla NewsHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

Shimla News
मेयर का कार्यकाल बढ़ाने मामले में अब 30 दिसंबर को होगा हाईकोर्ट में सुनवाई
DA hike
DA Hike: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
patiala news
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ; ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ
Paonta Sahib news
घर पहुंचीं वर्ल्ड चैंपियन बेटियां, शिलाई में हुआ ऐतिहासिक स्वागत
Diljit Dosanjh
ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ Diljit Dosanjh, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ
india vs south africa t20
भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच के लिए HPTDC की तैयारी पूरी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
Right to Disconnect Bill
ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਦਾ ਫੋਨ,ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
Indonesia Office Building
ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
Rahul Bose
हिमाचल डोमिसाइल को लेकर अभिनेता Rahul Bose पर लगे गंभीर आरोप, धोखाधड़ी का मामला दर्ज
Social Media Ban
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Social Media ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ