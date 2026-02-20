Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3116616
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला नगर निगम बजट का भाजपा ने किया बायकॉट, मेयर के कार्यकाल को लेकर सदन में हंगामा

Shimla MC Budget 2026: भाजपा पार्षदों का आरोप है कि महापौर का ढाई साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नियमों के अनुसार अब इस पद पर महिला महापौर की नियुक्ति होनी चाहिए थी. लेकिन सरकार ने कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:24 PM IST

Trending Photos

शिमला नगर निगम बजट का भाजपा ने किया बायकॉट, मेयर के कार्यकाल को लेकर सदन में हंगामा

Shimla MC Budget 2026(संदीप सिंह): कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम में आज बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला. महापौर सुरेंद्र चौहान शुक्रवार को अपना तीसरा बजट पेश करने के लिए बचत भवन पहुंचे. जैसे ही उन्होंने बजट प्रस्तुत करना शुरू किया. भाजपा पार्षदों ने सदन के अंदर नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया और बजट का बायकॉट कर दिया.

भाजपा पार्षदों का आरोप है कि महापौर का ढाई साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नियमों के अनुसार अब इस पद पर महिला महापौर की नियुक्ति होनी चाहिए थी. लेकिन सरकार ने कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. उनका कहना है कि इस संबंध में अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है और मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है. ऐसे में महापौर को बजट पेश करने का अधिकार नहीं है और उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.

भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि ढाई साल के बाद महिला महापौर को मौका मिलना था. लेकिन सरकार ने कार्यकाल बढ़ाकर महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और अभी कोई फैसला नहीं आया है. साथ ही राज्यपाल से भी कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में महापौर द्वारा बजट पेश करना संविधान के खिलाफ है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले दो बजटों में किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इस बार भी झूठे वादे किए जा रहे हैं. इसी विरोध में भाजपा पार्षद सदन से बाहर आ गए.

TAGS

Shimla MC Budget 2026Shimla Mayor controversypunjabi news

Trending news

Kapurthala Jail Drone
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਸ਼ਾ; ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬਰਾਮਦ
Ashkelon Racist Attack
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਸ਼ਕੇਲੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ
Zirakpur vigilance raid
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Kapurthala Clash
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ; ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
  Lunar Eclipse
3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ Golden Time
Hamirpur Fake Donation Case
विशेष स्कूल के नाम पर फर्जी चंदा वसूली का मामला, सदर थाने में केस दर्ज
Hoshiarpur Murder
99 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Italy flight Death
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
Punjab Police
ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ‘ਆਓ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ’
Kangra news
कांगड़ा में 10 माइनिंग साइटों की फिर से नीलामी की तैयारी, बेस प्राइज घटाने के निर्दे