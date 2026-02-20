शिमला नगर निगम बजट का भाजपा ने किया बायकॉट, मेयर के कार्यकाल को लेकर सदन में हंगामा

Shimla MC Budget 2026(संदीप सिंह): कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम में आज बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला. महापौर सुरेंद्र चौहान शुक्रवार को अपना तीसरा बजट पेश करने के लिए बचत भवन पहुंचे. जैसे ही उन्होंने बजट प्रस्तुत करना शुरू किया. भाजपा पार्षदों ने सदन के अंदर नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया और बजट का बायकॉट कर दिया.

भाजपा पार्षदों का आरोप है कि महापौर का ढाई साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नियमों के अनुसार अब इस पद पर महिला महापौर की नियुक्ति होनी चाहिए थी. लेकिन सरकार ने कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. उनका कहना है कि इस संबंध में अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है और मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है. ऐसे में महापौर को बजट पेश करने का अधिकार नहीं है और उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.

भाजपा पार्षद सरोज ठाकुर ने कहा कि ढाई साल के बाद महिला महापौर को मौका मिलना था. लेकिन सरकार ने कार्यकाल बढ़ाकर महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है और अभी कोई फैसला नहीं आया है. साथ ही राज्यपाल से भी कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में महापौर द्वारा बजट पेश करना संविधान के खिलाफ है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछले दो बजटों में किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और इस बार भी झूठे वादे किए जा रहे हैं. इसी विरोध में भाजपा पार्षद सदन से बाहर आ गए.