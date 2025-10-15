Advertisement
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 17 ई-टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:32 PM IST

Shimla News: मुख्यमंत्री सुक्खू ने 17 ई-टैक्सियों को दिखाई हरी झंडी, बोले—HRTC में रेटिनलाइज़ेशन की जरूरत

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 17 ई-टैक्सियों को हरी झंडी दिखाई. यह योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के तहत सरकार ने 1.28 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों की धीमी कार्यप्रणाली पर नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि ऐसी देरी से योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक नहीं पहुँच पाता. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और ई-वाहनों को प्रोत्साहन देना इसी दिशा में एक पहल है.

मुख्यमंत्री ने इस दौरान हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार HRTC को 750 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है, लेकिन निगम में कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण रेटिनलाइज़ेशन (पुनर्गठन) की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि HRTC पेंशनरों की पेंशन संबंधी मामला उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री देख रहे हैं और सरकार जल्द इसका समाधान निकालेगी.

सुक्खू ने यह भी कहा कि महिलाओं को दी जा रही 50 प्रतिशत किराया छूट के चलते निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन यह योजना महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जारी रहेगी. उन्होंने निर्देश दिया कि रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पेंशन हर महीने की 15 तारीख तक मिलनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के कारण HRTC को और भी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने और सभी कर्मचारियों व पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठा रही है.

