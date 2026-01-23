Shimla News: रोहड़ू के मलखून गांव में बाण देवता मंदिर में भीषण आग, पूरा मंदिर जलकर राख

Shimla Fire News: रोहड़ू उपमंडल के मलखून गांव में बाण देवता मंदिर में आग लगी और पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया. घटना में कोई जानी नुकसान नहीं, पुलिस जांच में जुटी है.
Shimla Ban Devta Temple Fire: जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल की ग्राम पंचायत बशला के मलखून गांव में स्थित बाण देवता मंदिर में आग लगने से मंदिर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया. यह घटना वीरवार तड़के करीब पांच बजे सामने आई, जब गांव के एक व्यक्ति ने मंदिर में आग फैलती देखी.
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय लोगों, पुलिस और दमकल केंद्र रोहड़ू को फोन कर सूचित किया. पुलिस के अनुसार, बुधवार रात को जंगल में आग लगी थी, जिसे ग्रामीणों ने समय रहते बुझा दिया था. हालांकि, गुरुवार सुबह फिर से जंगल में सुलगती आग से चिंगारियां फैलने के कारण मंदिर में आग लगने की आशंका जताई जा रही है.
ग्रामीणों ने मौके पर आग बुझाने की भरसक कोशिश की, वहीं दमकल केंद्र रोहड़ू से दमकल वाहन भी समय पर घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और मंदिर चारों ओर से इसकी चपेट में आ चुका था.
बशला गांव निवासी हैप्पी वनित मेहता ने बताया कि इस भीषण अग्निकांड में बाण देवता मंदिर पूरी तरह जलकर राख हो गया है. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ. फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है.