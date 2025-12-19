Shimla News: संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल हटाने का कार्य शुरू, एक माह में पूरा होगा काम

Shimla News: शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल को गिराने का कार्य अब औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है. इससे पहले मस्जिद की दो मंजिलों को हटाया जा चुका है, जबकि शेष एक मंजिल को गिराने की प्रक्रिया अब जारी है. इसके लिए तैयार किए गए प्रस्तावित बजट को संबंधित विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार, आवश्यक कागजी औपचारिकताओं और विभागीय स्वीकृतियों के अभाव में यह कार्य काफी समय से लंबित था. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की निगरानी में निर्माण हटाने का काम शुरू किया गया है.

मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध घोषित की गई मस्जिद की तीनों मंजिलों को एक महीने के भीतर हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रशासन और संबंधित विभागों का पूरा सहयोग मिल रहा है और कोशिश की जा रही है कि कार्य निर्धारित समयसीमा में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो.