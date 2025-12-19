Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3046609
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Shimla News: संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल हटाने का कार्य शुरू, एक माह में पूरा होगा काम

Sanjauli Masjid: शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल गिराने का कार्य शुरू हो गया है. वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध घोषित तीनों मंजिलों को एक माह में हटाने का लक्ष्य रखा गया है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:07 PM IST

Trending Photos

Shimla News: संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल हटाने का कार्य शुरू, एक माह में पूरा होगा काम

Shimla News: शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल को गिराने का कार्य अब औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है. इससे पहले मस्जिद की दो मंजिलों को हटाया जा चुका है, जबकि शेष एक मंजिल को गिराने की प्रक्रिया अब जारी है. इसके लिए तैयार किए गए प्रस्तावित बजट को संबंधित विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार, आवश्यक कागजी औपचारिकताओं और विभागीय स्वीकृतियों के अभाव में यह कार्य काफी समय से लंबित था. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की निगरानी में निर्माण हटाने का काम शुरू किया गया है.

मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने बताया कि वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध घोषित की गई मस्जिद की तीनों मंजिलों को एक महीने के भीतर हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रशासन और संबंधित विभागों का पूरा सहयोग मिल रहा है और कोशिश की जा रही है कि कार्य निर्धारित समयसीमा में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरा हो.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Shimla Newssanjauli masjidHimachal Pradesh

Trending news

Shimla News
संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल हटाने का कार्य शुरू, एक माह में पूरा होगा काम
hamirpur news
चार श्रम कानूनों के विरोध में सीटू का प्रदर्शन, गांधी चौक पर मजदूरों का आक्रोश
Dunki route case
ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਮਾਮਲੇ ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; 13 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ, 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ
Lok Sabha
MP ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਰੱਖੀ
Bikram Singh Majithia
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Virsa Singh Valtoha
ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
ajnala school van
ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੇ ਐਲਟੋ ਕਾਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਵੈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
gold silver price today
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਸੋਨਾ 1.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਚਾਂਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇੜੇ
nausea
ਕਿਸ Vitamin ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲੀ?
Solan News
बीबीएन में हालात चिंताजनक: बद्दी की हवा बनी ज़हरीली, नालागढ़ में कोहरा बना मुसीबत