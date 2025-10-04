Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2947710
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Shimla News: सेब सीजन के दौरान अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब मंडियों तक पहुंची

हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब मंडियों तक पहुंचाया जा चुका है.  इसके अलावा, सरकार ने एमआईएस के तहत 80 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:07 PM IST

Trending Photos

Shimla News: सेब सीजन के दौरान अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब मंडियों तक पहुंची

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब सीजन पूरे जोर पर है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी कि अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटियां सेब की मंडियों तक पहुंचाई जा चुकी हैं. इसके साथ ही एमआईएस (मार्केट इंटरवेंशन स्कीम) के तहत सरकार ने बागवानों से करीब 82 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की है.

भारी बारिश से चुनौतियां, सरकार ने किया प्रबंधन
नेगी ने बताया कि इस बार प्रदेश में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा और सेब ढुलाई में मुश्किलें आईं. लेकिन सरकार ने समय रहते सड़कें खोलीं और जहां बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थीं, वहां छोटी गाड़ियों के जरिये सेब मंडियों तक पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि यदि कहीं सेब खराब होने की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई हैं. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

यूनिवर्सल कार्टन का मुद्दा
यूनिवर्सल कार्टन को लेकर उठे विवाद पर नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बागवानों की मांग पर इसे लागू किया है, लेकिन भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने आढ़तियों के दबाव में इसे बंद करने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा बड़े आढ़तियों के हितों के साथ है, जबकि कांग्रेस सरकार किसानों और बागवानों की भलाई के लिए काम कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्र सरकार पर हमला
नेगी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन अब तक एक भी पैसा प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, जबकि वास्तविक मदद अब तक नहीं मिली.

किसानों को भरोसा दिलाया
बागवानी मंत्री ने बागवानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सेब सीजन में किसी भी स्तर पर समस्या आने पर तुरंत समाधान किया जाएगा।.

TAGS

Shimla NewsHimachal ApplesHimachal Pradesh

Trending news

Dussehra
चमत्कार से जुड़ी परंपरा आज भी जीवित, दशहरा उत्सव में थाना आते हैं देवता अजयपाल
Ludhiana Encounter news
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੌਨੀ ਬਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵਿੱਕੀ ਨਿਹੰਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
amritsar firing news
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ; ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
Shubman Gill
ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
Paonta Sahib news
कफोटा में एक सप्ताह से पानी की सप्लाई बंद, ग्रामीण व स्कूली बच्चे बेहाल
Chandigarh News
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ
India vs West Indies
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਟੈਸਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
Kullu News
कुल्लू दशहरा में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, तहसीलदार पर हमला
Ajnala news
ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ
Pong Dam News
ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਮੁੜ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ
;