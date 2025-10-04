Shimla News: सेब सीजन के दौरान अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब मंडियों तक पहुंची

हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटी सेब मंडियों तक पहुंचाया जा चुका है. इसके अलावा, सरकार ने एमआईएस के तहत 80 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की है.
Shimla News: हिमाचल प्रदेश में इस बार सेब सीजन पूरे जोर पर है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जानकारी दी कि अब तक 2 करोड़ 60 लाख पेटियां सेब की मंडियों तक पहुंचाई जा चुकी हैं. इसके साथ ही एमआईएस (मार्केट इंटरवेंशन स्कीम) के तहत सरकार ने बागवानों से करीब 82 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद की है.
भारी बारिश से चुनौतियां, सरकार ने किया प्रबंधन
नेगी ने बताया कि इस बार प्रदेश में भारी बारिश हुई, जिससे सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा और सेब ढुलाई में मुश्किलें आईं. लेकिन सरकार ने समय रहते सड़कें खोलीं और जहां बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थीं, वहां छोटी गाड़ियों के जरिये सेब मंडियों तक पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि यदि कहीं सेब खराब होने की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई हैं. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यूनिवर्सल कार्टन का मुद्दा
यूनिवर्सल कार्टन को लेकर उठे विवाद पर नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बागवानों की मांग पर इसे लागू किया है, लेकिन भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने आढ़तियों के दबाव में इसे बंद करने की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा बड़े आढ़तियों के हितों के साथ है, जबकि कांग्रेस सरकार किसानों और बागवानों की भलाई के लिए काम कर रही है.
केंद्र सरकार पर हमला
नेगी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन अब तक एक भी पैसा प्रदेश को प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, जबकि वास्तविक मदद अब तक नहीं मिली.
किसानों को भरोसा दिलाया
बागवानी मंत्री ने बागवानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सेब सीजन में किसी भी स्तर पर समस्या आने पर तुरंत समाधान किया जाएगा।.