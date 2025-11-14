Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Shimla News: संजौली मस्जिद के बाहर बढ़ा तनाव, नमाज़ियों को मस्जिद में जाने से रोक रहीं स्थानीय महिलाएं

Sanjauli Mosque Case: शिमला के संजौली मस्जिद के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. स्थानीय महिलाएं मस्जिद के बाहर एकत्रित होकर नमाजियों को अंदर जाने से रोक रही हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:55 PM IST

Shimla News: शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद के बाहर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. सोमवार सुबह से स्थानीय महिलाएं मस्जिद के सामने एकत्रित होकर लोगों को नमाज के लिए भीतर जाने से रोक रही हैं. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

मामले की पृष्ठभूमि में मस्जिद में हुआ वह निर्माण है जिसे एमसी आयुक्त की अदालत ने अवैध करार दिया था. इसके बाद वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी द्वारा जिला अदालत में दायर की गई अपील भी खारिज हो गई, जिसके चलते विरोध तेज हो गया है.

तनाव का मुख्य कारण यह है कि मस्जिद में बाहर से लोग नमाज पढ़ने पहुंच रहे हैं, जबकि स्थानीय महिलाएं अवैध निर्माण का हवाला देते हुए इसका विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि नियमों के अनुसार इस निर्माण को गिराया जाना चाहिए. पुलिस लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं.

Shimla NewsSanjauli MosqueHimachal Pradesh

