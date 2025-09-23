Shimla News: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध

Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक और छात्र-छात्राओं के बीच बेहतर संवाद के लिए शिक्षा विभाग ने अहम कदम उठाया है. राज्य के स्कूलों में अब क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान टीचर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इसका उद्देश्य शिक्षक और छात्र-छात्राओं में बेहतर संवाद स्थापित करना है.

इस बारे में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में फ़ैसला लिया गया था और इस फ़ैसले को शिक्षा विभाग की ओर से लागू कर दिया गया है. शिक्षक नेता इसे ध्यान भटकाने वाला बता रहे हैं, जबकि विभाग इसे गुणात्मक शिक्षा की दिशा में अहम कदम मान रहा है.

शिक्षक नेता डॉ. ममराज पुंडीर ने इसे ध्यान भटकाने वाला बताया. पुंडीर के मुताबिक शिक्षक पहले से ही कक्षाओं में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं. डॉ. पुंडीर का कहना है कि शिक्षकों को टारगेट किया जाता है और उनके मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है. वहीं, हिमाचल सरकारी स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने विभाग से ऑर्डर मॉडिफाइ करने की मांग उठाई.

Add Zee News as a Preferred Source

वीरेंद्र चौहान का कहना है कि ज़्यादातर सरकारी काम मोबाइल फ़ोन के सहारे ही होते हैं. ऐसे में अगर उन्हें स्कूल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, तो शिक्षक परेशान होंगे. उन्होंने कहा कि शिक्षक पहले से ही अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और कक्षा के दौरान मोबाइल फ़ोन का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं.

वहीं, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा के निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक आदेशों को लागू किया गया है. यह देखने में आ रहा था कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से कक्षाएं बाधित हो रही थी. ऐसे में अब शिक्षकों के क्लास रूम में मोबाइल पर इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. स्कूल में बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि शिक्षकों को क्लास के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक है.