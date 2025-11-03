शिमला में निजी बस चालक-कंडक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, आम लोगों की बढ़ी मुश्किलें

Shimla News: शिमला में निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके चलते शहर में लगभग 106 निजी बसें रूटों पर नहीं चल रही हैं. इससे स्कूल, कॉलेज के छात्रों से लेकर दफ्तर जाने वाले लोगों तक सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन का विरोध प्रदर्शन

निजी बस ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन सोमवार को परिवहन निदेशालय के बाहर एकत्रित हुई और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. यूनियन ने साफ कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, हड़ताल जारी रहेगी.

यूनियन की प्रमुख मांगें:

-40 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली बसों को शहर के भीतर लाने के बजाय नया बस स्टैंड भेजा जाए, ताकि शहर में ट्रैफिक जाम न बढ़े.

-सरकारी एचआरटीसी बसों को बढ़ावा देने और निजी बस सेवाओं को नजरअंदाज करने का आरोप.

-निजी बस चालकों और परिचालकों के लिए सुविधाओं की कमी को तुरंत दूर किया जाए.

-एचआरटीसी बसों में “ग़लत तरीके से सवारियां ले जाने” पर रोक लगाई जाए.

"मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल खत्म नहीं होगी": यूनियन

यूनियन महासचिव सुनील चौहान ने कहा कि सरकार को निजी बस ऑपरेटरों की समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा. उन्होंने दोहराया कि 40 किमी से अधिक दूरी वाली बसों को शहर में न आने देने का निर्णय तुरंत लागू किया जाना चाहिए.

प्रशासन का पक्ष

शिमला के RTO अनिल शर्मा ने कहा कि “हड़ताल कोई समाधान नहीं है. ” उन्होंने बताया कि यूनियन से बातचीत जारी है और शहर में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है.

HRTC की राहत व्यवस्था

यातायात बाधित न हो, इसके लिए HRTC ने अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके.