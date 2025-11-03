Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2986404
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला में निजी बस चालक-कंडक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, आम लोगों की बढ़ी मुश्किलें

शिमला में निजी बसों की हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए शुरू हो गई है. ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन ने अपनी मांगें पूरी न होने तक पीछे न हटने की चेतावनी दी है. 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:31 PM IST

Trending Photos

शिमला में निजी बस चालक-कंडक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, आम लोगों की बढ़ी मुश्किलें

Shimla News: शिमला में निजी बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके चलते शहर में लगभग 106 निजी बसें रूटों पर नहीं चल रही हैं. इससे स्कूल, कॉलेज के छात्रों से लेकर दफ्तर जाने वाले लोगों तक सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन का विरोध प्रदर्शन
निजी बस ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन सोमवार को परिवहन निदेशालय के बाहर एकत्रित हुई और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. यूनियन ने साफ कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, हड़ताल जारी रहेगी.

यूनियन की प्रमुख मांगें:
-40 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली बसों को शहर के भीतर लाने के बजाय नया बस स्टैंड भेजा जाए, ताकि शहर में ट्रैफिक जाम न बढ़े.
-सरकारी एचआरटीसी बसों को बढ़ावा देने और निजी बस सेवाओं को नजरअंदाज करने का आरोप.
-निजी बस चालकों और परिचालकों के लिए सुविधाओं की कमी को तुरंत दूर किया जाए.
-एचआरटीसी बसों में “ग़लत तरीके से सवारियां ले जाने” पर रोक लगाई जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

"मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल खत्म नहीं होगी": यूनियन
यूनियन महासचिव सुनील चौहान ने कहा कि सरकार को निजी बस ऑपरेटरों की समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा. उन्होंने दोहराया कि 40 किमी से अधिक दूरी वाली बसों को शहर में न आने देने का निर्णय तुरंत लागू किया जाना चाहिए.

प्रशासन का पक्ष
शिमला के RTO अनिल शर्मा ने कहा कि “हड़ताल कोई समाधान नहीं है. ” उन्होंने बताया कि यूनियन से बातचीत जारी है और शहर में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है.

HRTC की राहत व्यवस्था
यातायात बाधित न हो, इसके लिए HRTC ने अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके.

TAGS

Shimla NewsShimla StrikeHimachal news

Trending news

Khanna Murder
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
Diljit Dosanjh Australia Tour 2025
ਦਿਲਜੀਤ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲਿਅਨ ਹਿੱਲ ਦਾ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
SGPC President Elections
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ
Rajvir Jawanda Movie
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਯਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਉਤੇ ਆਉਣਗੇ; ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ
Himachal Weather
हिमाचल में मौसम की करवट, इस तारीख से बारिश-बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी
Anil Ambani money laundering case
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ
Womens World Cup 2025
महिला वर्ल्ड कप में रेणुका ठाकुर ने रचा इतिहास, जीत के बाद शिमला क्षेत्र में जश्न
jalandhar news
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੈਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲਿਆ
Nahan news
अंतरराष्ट्रीय रेणुका जी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में झूमा मंच
Stock Market
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ