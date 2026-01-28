Advertisement
UGC के नए नियमों के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन, देवभूमि संगठनों ने BJP कार्यालय का किया घेराव

UGC के नए नियमों के विरोध में शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हिमाचल BJP कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने हथकड़ियों और जंजीरों के साथ नारेबाजी की और नियम वापस नहीं लेने पर हिमाचल बंद की चेतावनी दी.

Shimla News: UGC के नए नियमों के विरोध में देशभर में चल रहे आंदोलन के बीच शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की और नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की.

हथकड़ियों और जंजीरों के साथ अनोखा प्रदर्शन
प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हाथों में हथकड़ियां और शरीर पर जंजीरें बांधकर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने इसे नए नियमों के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों पर लगाए जा रहे कथित प्रतिबंधों का प्रतीक बताया.

सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव का आरोप
राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और यह संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन नियमों के जरिए बिना किसी अपराध के छात्रों को जेल भेजने जैसी स्थिति बनाई जा रही है.

बीजेपी सांसदों की चुप्पी पर उठाए सवाल
रूमित सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि सामान्य वर्ग के खिलाफ बनाए गए इन नियमों पर कोई भी सांसद खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़े बीजेपी नेताओं और सांसदों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए जगत प्रकाश नड्डा, अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत का नाम लेकर निशाना साधा.

नियम वापस नहीं लिए तो हिमाचल बंद की चेतावनी
राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने UGC के नए नियमों को जल्द वापस नहीं लिया, तो आने वाले समय में हिमाचल बंद का आह्वान किया जाएगा.

