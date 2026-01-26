रिज मैदान पर भव्य राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया ध्वजारोहण

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 77वां राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पूरे गरिमामय और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया. समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे.

समारोह के दौरान विंग कमांडर सोनल बडियारी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्यम शर्मा द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई, जिससे पूरे वातावरण में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल हो गई.

परेड और मार्च पास्ट का भव्य प्रदर्शन

गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी ने किया. मार्च पास्ट में सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड और आपदा प्रबंधन दलों ने अनुशासन और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

इसमें जे एंड के राइफल जतोग, आईटीबीपी, एसएसबी, पंजाब पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस की विभिन्न वाहिनियां, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, डाक सेवा, पूर्व सैनिक, एनसीसी, एनएसएस और गृह रक्षक टुकड़ियां शामिल रहीं.

झांकियों ने दर्शाई विकास और संस्कृति की झलक

रिज मैदान पर विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं, जिनमें कृषि, उद्यान, वन, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, विद्युत, स्वास्थ्य, उद्योग, पशुपालन, भाषा एवं संस्कृति, ग्रामीण विकास, नगर निगम शिमला, हिम ऊर्जा और आपदा प्रबंधन विभाग शामिल रहे.

झांकियों के माध्यम से प्रदेश की विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया.

राज्यपाल ने दी संविधान और शहीदों को श्रद्धांजलि

अपने संबोधन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश के बलिदानियों, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को श्रद्धापूर्वक नमन किया. उन्होंने कहा कि संविधान ने देश को एकजुटता, समानता और लोकतंत्र की मजबूत नींव प्रदान की है.