संजौली में हिंदू संघर्ष समिति का शस्त्र पूजन, प्रशासन को दी बड़ी चेतावनी

Shimla News: शिमला के संजौली क्षेत्र में हिंदू संघर्ष समिति ने गुरुवार को अपने चल रहे अनशन के दसवें दिन शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया. समिति ने कहा कि यह आयोजन "सनातन जागरण" के संदेश को प्रसारित करने के उद्देश्य से किया गया.

प्रशासन के प्रति समिति की नाराजगी

समिति के पदाधिकारियों—विजय शर्मा और मदन ठाकुर—ने जिला प्रशासन के रवैये पर आपत्ति जताई और कहा कि 29 नवंबर को होने वाली बैठक से उन्हें सकारात्मक समाधान की उम्मीद है. साथ ही, उन्होंने प्रशासन को आग्रह किया कि वह मामले में "स्पष्ट और पारदर्शी कार्रवाई" करे.

शुक्रवार की नमाज़ को लेकर विवाद

समिति ने संजौली स्थित मस्जिद में शुक्रवार को होने वाली नमाज़ को लेकर भी अपनी आपत्ति जताई है. समिति ने मांग रखी है कि प्रशासन इस मुद्दे पर कोर्ट के आदेशों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करे.

नेताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य शांति बनाए रखना है, और प्रशासन को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का तनाव न बढ़े.

29 नवंबर की बैठक पर टिकी नजर

समिति ने दोहराया कि यदि 29 नवंबर को होने वाली बैठक में संतोषजनक समाधान नहीं निकलता, तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वह सभी पक्षों के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण रास्ता खोजेगा.