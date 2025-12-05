Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3029775
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

संजौली मस्जिद विवाद के बीच हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से शुक्रवार की नमाज़ रोकने की अपील की

Sanjauli Mosque Case: शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से अदालत के फैसले तक विवादित हिस्से में शुक्रवार की नमाज़ न पढ़ने की अपील की है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:46 AM IST

Trending Photos

संजौली मस्जिद विवाद के बीच हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से शुक्रवार की नमाज़ रोकने की अपील की

Shimla News: शिमला में संजौली मस्जिद भवन को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, वे मस्जिद की विवादित मंज़िलों में शुक्रवार की नमाज़ अदा करने से परहेज करें.

संगठनों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने (स्टेटस क्वो) का आदेश दिया है और इससे पहले नगर निगम आयुक्त ने इमारत के ऊपरी मंज़िलों को अवैध निर्माण बताकर उसे हटाने के निर्देश दिए थे.

देवभूमि संघर्ष समिति के नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 9 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में निचली अदालत का निर्णय बरकरार रखा जाएगा. निचली अदालत ने मस्जिद भवन के तीन अतिरिक्त मंज़िलों को अवैध करार दिया था.
उन्होंने स्थानीय मुस्लिम समुदाय से अपील की कि अंतिम कानूनी निर्णय आने तक विवादित हिस्से में नमाज़ न पढ़कर आपसी सद्भाव बनाए रखें.

Add Zee News as a Preferred Source

संगठन के संयोजक विजय शर्मा ने भी कहा कि हाई कोर्ट के स्टेटस क्वो आदेश को विवादित हिस्से के उपयोग की अनुमति मानना उचित नहीं है.
उन्होंने दोनों समुदायों से आग्रह किया कि कोई ऐसा कदम न उठाया जाए, जिससे तनाव बढ़ने की आशंका हो, और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए.

उधर, संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ़ नेगी ने कहा कि जमीन वक़्फ बोर्ड की है और मुद्दा केवल अतिरिक्त निर्माण का है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे अदालत के आदेश के अनुसार एक और मंज़िल जल्द हटाएंगे.

साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद में शांतिपूर्वक नियमित शुक्रवार prayers जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यह विवाद केवल अवैध निर्माण तक सीमित है.

हाल के हफ्तों में मस्जिद को लेकर तनाव बना हुआ था, लेकिन दोनों समुदायों के स्थानीय नेताओं ने उम्मीद जताई है कि अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक शांति और सौहार्द बना रहेगा.

TAGS

Sanjauli Mosque CaseShimla NewsHimachal news

Trending news

Himachal Weather
हिमाचल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा, ऊपरी इलाकों में बारिश-बर्फबारी के संकेत
Inderjit Singh Perry murder case
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ; ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
Inderpreet Parry murder case
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ
Shani Dev 2026
2026 ‘ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਢੇ ਸਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Kisan Mazdoor Committee
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ
Farmers protest
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰੋਕਣਗੇ ਰੇਲਾਂ, 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ
Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰਾਂ–ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਹਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
punjab weather
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ
NIA
ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਬ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਦਸੰਬਰ 2025