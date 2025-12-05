संजौली मस्जिद विवाद के बीच हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से शुक्रवार की नमाज़ रोकने की अपील की

Shimla News: शिमला में संजौली मस्जिद भवन को लेकर जारी विवाद के बीच हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि जब तक मामला अदालत में विचाराधीन है, वे मस्जिद की विवादित मंज़िलों में शुक्रवार की नमाज़ अदा करने से परहेज करें.

संगठनों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने (स्टेटस क्वो) का आदेश दिया है और इससे पहले नगर निगम आयुक्त ने इमारत के ऊपरी मंज़िलों को अवैध निर्माण बताकर उसे हटाने के निर्देश दिए थे.

देवभूमि संघर्ष समिति के नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 9 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में निचली अदालत का निर्णय बरकरार रखा जाएगा. निचली अदालत ने मस्जिद भवन के तीन अतिरिक्त मंज़िलों को अवैध करार दिया था.

उन्होंने स्थानीय मुस्लिम समुदाय से अपील की कि अंतिम कानूनी निर्णय आने तक विवादित हिस्से में नमाज़ न पढ़कर आपसी सद्भाव बनाए रखें.

संगठन के संयोजक विजय शर्मा ने भी कहा कि हाई कोर्ट के स्टेटस क्वो आदेश को विवादित हिस्से के उपयोग की अनुमति मानना उचित नहीं है.

उन्होंने दोनों समुदायों से आग्रह किया कि कोई ऐसा कदम न उठाया जाए, जिससे तनाव बढ़ने की आशंका हो, और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए.

उधर, संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ़ नेगी ने कहा कि जमीन वक़्फ बोर्ड की है और मुद्दा केवल अतिरिक्त निर्माण का है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे अदालत के आदेश के अनुसार एक और मंज़िल जल्द हटाएंगे.

साथ ही उन्होंने कहा कि मस्जिद में शांतिपूर्वक नियमित शुक्रवार prayers जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यह विवाद केवल अवैध निर्माण तक सीमित है.

हाल के हफ्तों में मस्जिद को लेकर तनाव बना हुआ था, लेकिन दोनों समुदायों के स्थानीय नेताओं ने उम्मीद जताई है कि अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक शांति और सौहार्द बना रहेगा.