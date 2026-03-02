सनसनीखेज मर्डर केस: 24 घंटे में शिमला पुलिस ने दबोचा आरोपी, नशे में की थी हत्या!

Shimla News: शिमला जिला पुलिस ने ठियोग क्षेत्र में सामने आए संदिग्ध हत्या मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में थाना ठियोग में BNS की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

डेरे में मिला शव

जिला शिमला पुलिस के एएसपी (हेडक्वार्टर) अभिषेक ने बताया कि 28 फरवरी की सुबह शिकायतकर्ता जगदीश जब अपने बाग में बने डेरे पर पहुंचे तो दोनों कमरे अंदर से बंद मिले. एक कमरे में कोई नहीं था, जबकि दूसरे कमरे में धनी राम फर्श पर अचेत अवस्था में पड़े मिले. जांच करने पर उनकी सांस नहीं चल रही थी.

पुरानी रंजिश और शराब के नशे में वार

शिकायतकर्ता ने संदेह जताया कि सुरेश नामक व्यक्ति ने रात के समय वारदात को अंजाम दिया और परिवार सहित फरार हो गया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कथित रूप से शराब के नशे में पुरानी रंजिश के चलते कृषि उपकरण से हमला कर धनी राम की हत्या की.

फॉरेंसिक जांच और SIT गठित

घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और एफएसएल जुन्गा ने साक्ष्य एकत्र किए. वहीं, डीएसपी ठियोग ने भी मौके का निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय पूछताछ और डिजिटल विश्लेषण के आधार पर आरोपी की लोकेशन शरमला पंचायत के गांव शर्मठू में ट्रेस की गई.

दबिश देकर गिरफ्तारी

1 मार्च को पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी और आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.