शिमला से चंडीगढ़, कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए शुरू हुई हेली टैक्सी, जानें किराया और टाइम टेबल

Shimla Heli Taxi Service: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से अब चंडीगढ़, कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू हो गई है. इस सुविधा के शुरू होने से प्रदेशवासियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत से पहले परंपरागत कैनन सेल्यूट दिया गया.

तय हुआ किराया और उड़ानों का शेड्यूल

शिमला से चंडीगढ़ के लिए हेली टैक्सी हफ्ते में तीन दिन उपलब्ध होगी, जिसका किराया 3,169 रुपये प्रति यात्री रखा गया है.

वहीं, शिमला से कुल्लू के लिए रोजाना उड़ान संचालित होगी, जिसके लिए यात्रियों को 3,500 रुपये चुकाने होंगे.

रिकांगपिओ के लिए भी प्रतिदिन हेली टैक्सी सेवा उपलब्ध रहेगी और इसका किराया 4,000 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है.

मुख्यमंत्री सुक्खू बोले—पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पहल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है. उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के हर जिले में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले केवल हजारों करोड़ रुपये खर्च कर इमारतें खड़ी की गईं, जबकि मौजूदा कांग्रेस सरकार विकास को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उनका सपना सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा करना है.

कौन सी कंपनी कहां से उड़ानें भरेगी

संजौली हेलीपोर्ट से हेरिटेज एविएशन द्वारा कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए रोजाना हेली टैक्सी सेवा दी जाएगी.

वहीं, पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़ से संजौली हेलीपोर्ट तक सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को उड़ानें संचालित करेगी.

इसके अलावा, संजौली से रामपुर, मनाली और रिकांगपिओ के लिए भी पवन हंस लिमिटेड द्वारा जल्द उड़ानें शुरू किए जाने की योजना है.

हेली टैक्सी का पूरा टाइम टेबल

चंडीगढ़ से शिमला

उड़ान समय: सुबह 9:15

शिमला पहुंचने का समय: सुबह 9:50

शिमला से चंडीगढ़

उड़ान समय: सुबह 9:50

चंडीगढ़ पहुंचने का समय: सुबह 10:30

शिमला से कुल्लू

सुबह 8:00

सुबह 11:05

कुल्लू से शिमला

सुबह 8:40

सुबह 11:45

शिमला से रिकांगपिओ

सुबह 9:25