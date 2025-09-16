शिमला में बारिश ने मचाई तबाही! 24 घंटे में 141.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज

Shimla Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर अपना प्रकोप दिखाया है. सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात राज्य के कई हिस्सों में मूसलधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया. बीते 24 घंटे में शिमला में सबसे ज्यादा 141.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके साथ ही कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरियां में 135.2 मिलीमीटर और चंबा जिले के भटियात में 80.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर जिलों में व्यापक बारिश ने स्थिति गंभीर कर दी है. कई जगहों पर जलभराव, सड़कें बंद होने और फसलें खराब होने जैसी समस्याएं सामने आई हैं.

पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं अधिक क्यों?

हाल के वर्षों में बादल फटने की घटनाएं आम होती जा रही हैं, खासकर हिमालय क्षेत्र जैसे पहाड़ी इलाकों में. इसकी वजह है कि इन क्षेत्रों में मौसम प्रणाली तेज़ी से बदलती है, और बादलों में नमी अधिक जमा हो जाती है, जिससे अचानक तेज बारिश होती है. वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है. पहाड़ों में यह अधिक होता है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति नमी और तेज हवाओं को बढ़ावा देती है.

क्या मैदानों में भी बादल फट सकते हैं?

हालांकि अधिकांश घटनाएं पहाड़ों में देखने को मिलती हैं, लेकिन यह भ्रम है कि बादल फटना सिर्फ पर्वतीय इलाकों तक सीमित है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मैदानी क्षेत्रों में भी बादल फट सकते हैं, खासकर जब नमी और तापमान की स्थिति अनुकूल हो. इसलिए सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, बल्कि मैदानों में भी सावधानी जरूरी है. बारिश का खतरा बढ़ता जा रहा है, और समय पर सतर्कता बरतना आवश्यक है.

नुकसान और चेतावनी

लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं. सड़कें बंद हो गई हैं, खेतों में पानी भर गया है, और कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं. मौसम विभाग ने जनता से गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है. विशेष रूप से पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियों के चलते प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है. प्रशासन, वैज्ञानिक और स्थानीय लोग मिलकर ही इससे निपट सकते हैं.