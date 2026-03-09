Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3134814
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल में लोकभवन से दी गई शिव प्रताप शुक्ल को विदाई, तेलंगाना के राज्यपाल बनने हुए रवाना

Shiv Pratap Shukla: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे शिव प्रताप शुक्ल को लोकभवन से सम्मानपूर्वक विदाई दी गई. अब वे तेलंगाना के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे. वहीं नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मंगलवार को शपथ ग्रहण करेंगे.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 09, 2026, 03:55 PM IST

Trending Photos

हिमाचल में लोकभवन से दी गई शिव प्रताप शुक्ल को विदाई, तेलंगाना के राज्यपाल बनने हुए रवाना

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे शिव प्रताप शुक्ल सोमवार सुबह तेलंगाना के लिए रवाना हो गए, जहां वह अब राज्यपाल के रूप में नया रेवेन्यू संभालेंगे. शुक्ल को हिमाचल के लोकभवन से सम्मानपूर्वक विदाई दी गई. वहीं प्रदेश के नए राज्यपाल कविंदर गुप्ता मंगलवार सुबह 11:45 बजे शपथ ग्रहण करेंगे.

विदाई के दौरान कुलदीप सिंह पठानिया, सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कैबिनेट सहयोगी मौजूद रहे. इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तथा पूर्व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज भी शुक्ल और उनकी धर्मपत्नी को विदाई देने पहुंचे.

तीन साल का कार्यकाल रहा सराहनीय
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिव प्रताप शुक्ल का राज्यपाल के रूप में लगभग तीन वर्षों का कार्यकाल सराहनीय रहा. उन्होंने बताया कि जिन विधेयकों को लेकर राज्यपाल को किसी प्रकार की शंका होती थी, सरकार समय-समय पर उसे स्पष्ट करती रही. राज्यपाल ने अपने विवेक के आधार पर कई विधेयकों पर हस्ताक्षर किए और जिन मामलों में आवश्यकता महसूस हुई, उन्हें राष्ट्रपति के पास भी भेजा.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यसभा चुनाव पर भी बोले मुख्यमंत्री
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में एक आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेता और मीडिया राज्यसभा चुनाव को लेकर अनावश्यक शंकाएं जता रहे थे, जबकि कांग्रेस अपनी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त थी.

महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण का फैसला
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी की सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा.

टी-20 विश्व कप जीत पर दी बधाई
मुख्यमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम को टी-20 विश्व कप जीत की बधाई भी दी. उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा मैच देखा और इस ऐतिहासिक जीत का भरपूर आनंद लिया.

TAGS

Shiv Pratap ShuklaShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

Shiv Pratap Shukla
हिमाचल में लोकभवन से दी गई शिव प्रताप शुक्ल को विदाई तेलंगाना के राज्यपाल बनने रवाना
Ranjit Singh Last Rites
ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
Bassi Pathana Accident
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਕੁੱਤਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ; ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ
Punjabi Actress Mother Death
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Khanna News
ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ
Viksit Bharat Yuva
PM मोदी से संवाद कर लौटे हिमाचली युवा, बोले बजट 2026 में दिखी हमारे आइडियाज की झलक
India World Cup Victory Heroes
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
bathinda news
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ, 100 ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਬਰਾਮਦ
dera mukhi gurmeet ram rahim
ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Delhi Excise Policy case
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ CBI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ HC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ