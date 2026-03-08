हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर तेलंगाना जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल, नशामुक्त अभियान और टीबी पर जताई चिंता

Shiv Pratap Shukla: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर तेलंगाना जाने से पहले प्रदेश के नेताओं को कार्य संस्कृति अपनाने की सलाह दी. उन्होंने नशामुक्त हिमाचल अभियान को तेज करने और बढ़ते टीबी मामलों पर चिंता जताई.
Himachal News: शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब वे तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे. तेलंगाना रवाना होने से पहले उन्होंने हिमाचल में बिताए तीन वर्षों को “स्वर्णिम अनुभव” बताते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें प्रदेश के हर वर्ग से सहयोग और समर्थन मिला.
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि उनके कार्यकाल में शुरू किया गया नशामुक्त हिमाचल अभियान सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है और इससे नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है. हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदेश को पूरी तरह नशामुक्त बनाने के लिए इस अभियान को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की जरूरत है.
प्रदेश के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल को बने 50 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन विकास की गति को और तेज करने की आवश्यकता है. उन्होंने नेताओं को कार्य संस्कृति अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि Uttar Pradesh हिमाचल के बाद बना राज्य होने के बावजूद विकास में काफी आगे निकल गया है. ऐसे में हिमाचल के नेताओं को भी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करते हुए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.
इसके अलावा राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ रहे Tuberculosis (टीबी) के मामलों पर भी चिंता जताई. उन्होंने सरकार से अपील की कि टीबी की रोकथाम के लिए गंभीरता से काम किया जाए और टीबी मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.