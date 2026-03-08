Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3133767
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर तेलंगाना जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल, नशामुक्त अभियान और टीबी पर जताई चिंता

Shiv Pratap Shukla: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर तेलंगाना जाने से पहले प्रदेश के नेताओं को कार्य संस्कृति अपनाने की सलाह दी. उन्होंने नशामुक्त हिमाचल अभियान को तेज करने और बढ़ते टीबी मामलों पर चिंता जताई.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 08, 2026, 05:28 PM IST

Trending Photos

हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर तेलंगाना जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल, नशामुक्त अभियान और टीबी पर जताई चिंता

Himachal News: शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब वे तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे. तेलंगाना रवाना होने से पहले उन्होंने हिमाचल में बिताए तीन वर्षों को “स्वर्णिम अनुभव” बताते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें प्रदेश के हर वर्ग से सहयोग और समर्थन मिला.

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि उनके कार्यकाल में शुरू किया गया नशामुक्त हिमाचल अभियान सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है और इससे नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है. हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदेश को पूरी तरह नशामुक्त बनाने के लिए इस अभियान को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की जरूरत है.

प्रदेश के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल को बने 50 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन विकास की गति को और तेज करने की आवश्यकता है. उन्होंने नेताओं को कार्य संस्कृति अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि Uttar Pradesh हिमाचल के बाद बना राज्य होने के बावजूद विकास में काफी आगे निकल गया है. ऐसे में हिमाचल के नेताओं को भी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करते हुए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ रहे Tuberculosis (टीबी) के मामलों पर भी चिंता जताई. उन्होंने सरकार से अपील की कि टीबी की रोकथाम के लिए गंभीरता से काम किया जाए और टीबी मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं. 

TAGS

Shiv Pratap ShuklaHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

Shiv Pratap Shukla
हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर तेलंगाना जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल
Tarn Taran News
ਮੋਮੋਜ਼ ਤੇ ਚਾਂਪ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ
Manpreet Kaur IPS
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
Cricketer Retires News
ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੰਨਿਆਸ
Punjab Budget 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
Martyred Rajwinder Singh
ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
Mukh Mantri Mawan Dhian Satikar Yojana Scheme
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Punjab Budget 2026
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 1,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਿਆ
Punjab budget news
ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ; ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ
Punjab Budget 2026
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ! ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ