हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर तेलंगाना जाएंगे शिव प्रताप शुक्ल, नशामुक्त अभियान और टीबी पर जताई चिंता

Himachal News: शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब वे तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे. तेलंगाना रवाना होने से पहले उन्होंने हिमाचल में बिताए तीन वर्षों को “स्वर्णिम अनुभव” बताते हुए कहा कि इस दौरान उन्हें प्रदेश के हर वर्ग से सहयोग और समर्थन मिला.

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि उनके कार्यकाल में शुरू किया गया नशामुक्त हिमाचल अभियान सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है और इससे नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है. हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदेश को पूरी तरह नशामुक्त बनाने के लिए इस अभियान को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की जरूरत है.

प्रदेश के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल को बने 50 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन विकास की गति को और तेज करने की आवश्यकता है. उन्होंने नेताओं को कार्य संस्कृति अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि Uttar Pradesh हिमाचल के बाद बना राज्य होने के बावजूद विकास में काफी आगे निकल गया है. ऐसे में हिमाचल के नेताओं को भी मेहनत और अनुशासन के साथ काम करते हुए प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा राज्यपाल ने प्रदेश में बढ़ रहे Tuberculosis (टीबी) के मामलों पर भी चिंता जताई. उन्होंने सरकार से अपील की कि टीबी की रोकथाम के लिए गंभीरता से काम किया जाए और टीबी मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.