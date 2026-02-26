Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3122811
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला में हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमने-सामने, DVR को लेकर बढ़ा विवाद

Shoghi Barrier Dispute: शिमला पुलिस ने बैरियर पर दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी को रोका और जांच के लिए सहयोग मांगा, लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी पूछने के बावजूद वाहन से नीचे नहीं उतरे। जिसके बाद विवाद हो गया।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:03 AM IST

Trending Photos

शिमला में हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमने-सामने, DVR को लेकर बढ़ा विवाद

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोघी बैरियर पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच जांच को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार, शिमला पुलिस ने बैरियर पर दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी को रोका और जांच के लिए सहयोग मांगा, लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी पूछने के बावजूद वाहन से नीचे नहीं उतरे।

शिमला पुलिस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा एक डीवीआर को गलत तरीके से ले जाया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने गाड़ी की तलाशी लेने के लिए सहयोग मांगा। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि वाहन में केस प्रॉपर्टी मौजूद है और वे गाड़ी की चाबी नहीं दे सकते।

शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि सहयोग नहीं मिला तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी नंबर DL-1CAF-0768 को सीज किया जा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिमला पुलिस की कार्रवाई से ट्रांजिट रिमांड का समय खराब हो रहा है।

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों राज्यों की पुलिस के बीच हुए इस विवाद ने प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और आगे की कार्रवाई को लेकर विचार किया जा रहा है। 

TAGS

shimla police

Trending news

Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 26 ਫਰਵਰੀ 2026
Patti Firing News
ਨਵਵਿਆਹੁਤਾ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫਿਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ED action
ਈਡੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 88.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 7 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ
Makhu News
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ
Sri Akal Takht Sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼
Vigilance Bureau
ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
Sukhbir singh badal
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ- ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
fazilka news
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਈਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰ
AI Summit
AI समिट पर बवाल! हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को हिरासत में लिया
Mann Government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ