शिमला में हिमाचल और दिल्ली पुलिस आमने-सामने, DVR को लेकर बढ़ा विवाद

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोघी बैरियर पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच जांच को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार, शिमला पुलिस ने बैरियर पर दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी को रोका और जांच के लिए सहयोग मांगा, लेकिन आरोप है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी पूछने के बावजूद वाहन से नीचे नहीं उतरे।

शिमला पुलिस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा एक डीवीआर को गलत तरीके से ले जाया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला पुलिस ने गाड़ी की तलाशी लेने के लिए सहयोग मांगा। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि वाहन में केस प्रॉपर्टी मौजूद है और वे गाड़ी की चाबी नहीं दे सकते।

शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि सहयोग नहीं मिला तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी नंबर DL-1CAF-0768 को सीज किया जा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिमला पुलिस की कार्रवाई से ट्रांजिट रिमांड का समय खराब हो रहा है।

दोनों राज्यों की पुलिस के बीच हुए इस विवाद ने प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और आगे की कार्रवाई को लेकर विचार किया जा रहा है।