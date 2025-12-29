Advertisement
मंडी की श्रेजल गुलेरिया बनीं भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर, AFCAT में देशभर में 12वीं रैंक हासिल

मंडी की 21 वर्षीय श्रेजल गुलेरिया ने AFCAT में अखिल भारतीय 12वीं रैंक हासिल कर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयनित होकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया. पढ़ें उनकी प्रेरक कहानी और सफलता का सफर.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 29, 2025, 03:03 PM IST

Mandi News: हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है. मंडी जिले की बल्ह तहसील के पैड़ी गांव की 21 वर्षीय श्रेजल गुलेरिया ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चयनित होकर बड़ी सफलता हासिल की है. प्रतिष्ठित एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 12वीं रैंक प्राप्त की है.

श्रेजल की प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय, पंडोह से हुई, जहां उन्होंने कक्षा 6 से 12 तक अध्ययन किया. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से गणित (ऑनर्स) में बीएससी की डिग्री प्राप्त की. वर्तमान में वे गणित में एमएससी कर रही थीं और इसी दौरान उन्होंने AFCAT जैसी कठिन परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया.

उनकी सफलता के पीछे परिवार का अहम योगदान रहा है. श्रेजल के पिता होशियार सिंह भारतीय सेना में सुबेदार के पद पर कार्यरत हैं, जिनसे उन्हें अनुशासन, देशसेवा और समर्पण की प्रेरणा मिली. वहीं उनकी माता बानीता कुमारी हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) में JOA के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया.

27 दिसंबर को श्रेजल एयरफोर्स एकेडमी के लिए रवाना हो चुकी हैं, जहां वे एक वर्ष का कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी. प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद वे औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होकर देश की सेवा करेंगी.

श्रेजल गुलेरिया की इस उपलब्धि से पैड़ी गांव, बल्ह क्षेत्र और पूरे मंडी जिले में खुशी का माहौल है. उनकी सफलता न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि देशभर के युवाओं, खासकर बेटियों के लिए एक प्रेरणा है, जो रक्षा सेवाओं में करियर बनाने का सपना देखती हैं.

