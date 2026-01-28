Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Sirmaur Accident: हरिपुरधार में बर्फ से फिसली पर्यटकों की कार खाई में गिरी, एक की मौत

Himachal Car Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरिपुरधार में बर्फ देखने आए पर्यटकों की कार पाले से फिसलकर खाई में गिर गई. हादसे में हरियाणा के कालका निवासी एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:31 PM IST

Sirmaur Accident: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर स्थित हरिपुरधार में बर्फ देखने आए पर्यटक सड़क हादसे का शिकार हो गए. इस दुर्घटना में एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल बताए जा रहे हैं.

वापसी के दौरान हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, हरियाणा और पंजाब के कुछ दोस्त हरिपुरधार घूमने पहुंचे थे. बर्फ देखने के बाद जब वे हरिपुरधार से नाहन की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी कार सड़क पर जमी बर्फ (पाला) के कारण फिसलकर नीचे खेत में जा गिरी.

हरियाणा के पर्यटक की मौत
इस हादसे में हरियाणा के कालका निवासी एक पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान जगपाल पुत्र राम सिंह, निवासी गांव बृगरा हकीमपुर, तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा) के रूप में हुई है. हादसे में दो अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप
पंजाब के मोहाली निवासी जगपाल सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ हरिपुरधार घूमने गए थे. वापसी के दौरान उनकी कार नंबर PB 65 0077 सड़क से नीचे जा गिरी.
उन्होंने आरोप लगाया कि यह दुर्घटना कार चालक कृष्ण, पुत्र प्रेमचंद, निवासी मनीमाजरा, चंडीगढ़ द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना संगड़ाह की टीम मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है.

Sirmaur Accident
