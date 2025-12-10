Advertisement
सिरमौर में बड़ा धमाका, 72 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत

सिरमौर जिले के गांव बांदल में गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण कच्चे मकान में आग लग गई, जिसमें 72 वर्षीय बुजुर्ग की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने जांच शुरू की.

 

Dec 10, 2025, 05:56 PM IST

सिरमौर में बड़ा धमाका, 72 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत

Hamirpur News: सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत चोकर के अंतर्गत गांव बांदल में बुधवार देर शाम गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण दर्दनाक हादसा हो गया. गैस लीक होने के बाद कच्चे मकान में अचानक आग लग गई, जिससे घर में अकेले मौजूद 72 वर्षीय बुजुर्ग की झुलसकर मौत हो गई.

मृतक की पहचान हरिराम के रूप में हुई है. घटना के समय वह घर में अकेले थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घर में रखे गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था, तभी अचानक आग भड़क उठी. आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि कुछ ही मिनटों में पूरा कच्चा मकान चपेट में आ गया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया.

धुएं और आग की भयावहता के चलते हरिराम घर से बाहर नहीं निकल सके और गंभीर रूप से झुलस गए. आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उन्हें घर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

तहसीलदार नौहराधार विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार को 25 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है और मामले की रिपोर्ट एसडीएम संगड़ाह को भेजी जा रही है.

Sirmaur newsCylinder blastHimachal Pradesh

