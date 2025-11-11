सिरमौर की बेटी नव्या ने रचा इतिहास, अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएगी प्रतिभा

Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के दूरदराज गांव बेचड़ का बाग की कक्षा 9वीं की होनहार छात्रा नव्या अब राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाएगी. लॉन्ग जंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नव्या ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि से गांव और पूरे समोसे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है.

नव्या बचपन में ही पिता को खो चुकी हैं और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी मां ने बच्चों का पालन-पोषण बड़ी संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में किया. इन्हीं चुनौतियों को पीछे छोड़कर नव्या ने प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और अब राष्ट्रीय मंच पर उतरने की तैयारी कर रही हैं. नव्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और अध्यापकों को दिया.

विद्यालय पहुंचने पर नव्या का स्टाफ और विद्यार्थियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया. प्रधानाचार्य ओम प्रकाश पुंडीर ने कहा कि नव्या खेलों के साथ-साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट हैं. उन्होंने कहा कि नव्या की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और विद्यालय परिवार उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए शुभकामनाएं देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नव्या की कहानी इस बात का उदाहरण है कि संकल्प और मेहनत से कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मात दी जा सकती है.