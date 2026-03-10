सिरमौर में फायर सीजन को लेकर वन विभाग अलर्ट, 1 अप्रैल से 15 जून तक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Nahan News: आगामी फायर सीजन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है. जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग ने कई अहम तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस दौरान विभाग ने 1 अप्रैल से 15 जून तक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला भी लिया है, ताकि सभी कर्मचारी फील्ड में तैनात रहकर किसी भी आपात स्थिति से निपट सकें.

नाहन वन मंडल के डीएफओ अवनी भूषण राय ने बताया कि हर साल फायर सीजन विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पहले से ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

उन्होंने बताया कि नाहन वन मंडल के तहत लगभग 80 किलोमीटर वन क्षेत्र में फायर मेंटेनेंस का काम किया गया है, जबकि करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र में कंट्रोल बर्निंग की गई है, ताकि जंगलों में सूखी घास और पत्तियों के कारण आग फैलने का खतरा कम किया जा सके.

डीएफओ ने कहा कि फील्ड में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आग बुझाने के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो और वे सुरक्षित रह सकें.

वन विभाग ने लोगों से भी सहयोग की अपील की है. अवनी भूषण राय ने कहा कि कई बार लोग घासनियों में आग लगा देते हैं, जो फैलकर जंगलों तक पहुंच जाती है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर कहीं भी आग लगने की घटना दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दें.

उन्होंने यह भी बताया कि आग की घटनाओं की सूचना देने के लिए विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के संपर्क नंबर भी सार्वजनिक किए जाएंगे. इसके अलावा फायर सीजन के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों से भी सहयोग मांगा जा रहा है, ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगलों को आग से बचाया जा सके.