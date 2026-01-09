Advertisement
Breaking: सिरमौर में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी निजी बस; 7 की मौत

Sirmaur Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. शिमला से कुपवी जा रही निजी बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में 7 लोगों की मौत और कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 09, 2026, 04:22 PM IST

Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां एक निजी बस करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

जानकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुई बस शिमला से कुपवी की ओर जा रही थी. दुर्घटना हरिपुरधार बाजार पहुंचने से पहले उस समय हुई, जब बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई. बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. इसके साथ ही पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गईं.

घायलों को खाई से निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किए जाने की तैयारी है. दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

