Sirmaur News: उफनता बरसाती नाला पार कर स्कूल पहुंच रहे विद्यार्थी

Sirmaur News: सिरमौर जिले से पांवटा साहिब विकास खंड के तहत शिक्षा के लिए जान जोखम में डालते बच्चों की तस्वीरें सामने आई हैं.
Sirmaur News: सिरमौर जिले से पांवटा साहिब विकास खंड के तहत शिक्षा के लिए जान जोखम में डालते बच्चों की तस्वीरें सामने आई हैं. यहां क्यारी और डडवा गांव के दर्जनों स्कूली बच्चे पहले उफनता बरसाती नाला पार करते हैं और फिर खतरनाक खड़ी पहाड़ी से चढ़ने के बाद स्कूल पहुंच रहे हैं। उफनती बरसाती नदी पार करते बच्चों की यह तस्वीर सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्था की कलई खोलती है.
यह बच्चे शिक्षा प्राप्ति के लिए जान जोखी में डालकर बरसाती नाले के तेज बहाव से जूझ रहे हैं. यही नहीं नाला पार करने के बाद एक और चुनौती उनके समक्ष खड़ी होती है. बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए ऐसी कड़ी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जिस पर रास्ता भी नहीं बना है. चढ़ाई चढ़ने में जरा सी चूक होने पर सीधे गिरी नदी में जा गिरते हैं.
पहले उफनते बरसाती नाले और फिर नदी किनारे खतरनाक पहाड़ी चढ़ाई इन स्कूली बच्चों की नियति बन चुकी है. बतातें चलें कि स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को जान जोखी में डालने का शौक नहीं है. यह सब सरकार और प्रशासन की लापरवाही के नतीजे हैं. दरअसल छ्छेती पंचायत के क्यारी और डडवा गांव के बच्चों के लिए आसपास कोई हाई स्कूल नहीं है. 6वीं से 12वीं तक के स्कूली बच्चों को स्कूल और ग्रामीणों को अस्पताल सहित सस्ते सरकारी राशन की दुकान आदि के लिए बरसाती नाला पार कर दूसरी तरफ जाना पड़ता है मगर, सरकारी इंतजाम देखिए. न तो नाले पर पुल बन पाया है न ही दूसरी तरफ सड़क या रास्ते का निर्माण किया गया है.
पंचायत के माध्यम से जो रास्ता बना था वह स्लाइड आने की वजह से पूरी तरह खत्म हो गया है. स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को हर बरसात में जान जोखी में डालकर दूसरी तरफ पहुंचना पड़ता है. हर बार यहां स्कूली बच्चों का यह मुद्दा सुर्खियां बनता है मगर, बरसात खत्म होने के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है.
क्योंकि छकि क्यारी और डडवा गांव तक पहुंचाने का रास्ता बेहद खतरनाक और जानलेवा है. लिहाजा, बरसात के दिनों में यहां कोई अफसर या कर्मचारी भी हालत का जायजा लेने की जहमत नहीं उठाते. जिसका खामियाजा स्कूली बच्चों को हर साल भुगतना पड़ता है. इसी तरह जान जोखम में डालकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं. हैरानी की बात यह है कि विद्यार्थी लगभग एक महीने तक तो स्कूल ही नहीं जा पाए थे.
हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक यहां पर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है. मगर जिस तरह की तस्वीर सामने आई है वह सरकारी व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती है. सवाल यह है कि आजादी के 79 सालों के बाद भी इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है. दूर दराज क्षेत्रों में सुविधाओं और विकास क्यों नहीं पहुंच पाया है?
यदि सरकारी योजनाओं को प्रशासन और अधिकारी पलीता लगा रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती? जन सेवा का ढिंढोरा पीटने वाले राजनेता आखिर कहां सोए हैं? ग्राम पंचायत छ्छेती के प्रधान रमेश कुमार का कहना है कि उन्होंने यहां सड़क और पुल बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं. इस क्षेत्र में सड़क की डीपीआर तैयार हो चुकी है. उसमें कुछ अड़चने बची हैं जिनको जल्द दूर कर लिया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां जल्द ही सुरक्षित और ऑल वेदर सड़क का निर्माण हो पाएगा.