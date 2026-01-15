दिल दहला देने वाली घटना: आग के कहर से एक ही घर में जिंदा जले 6 लोग, तीन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत

सिरमौर (देवेन्द्र वर्मा): हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। नाहन के नोहराधार क्षेत्र के तहत घंडूरी पंचायत के तलांगना गांव में एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से घर में मौजूद 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है।

जानकारी के अनुसार यह आगजनी की घटना देर रात करीब 3 बजे हुई। घटना के समय घर में कुल 7 लोग मौजूद थे। आग इतनी भयावह थी कि घर में मौजूद 6 लोग जिंदा जल गए, जिनमें तीन छोटे बच्चे भी शामिल हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। डिप्टी कमिश्नर सिरमौर प्रियंका वर्मा सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।

मीडिया से बातचीत करते हुए अतिरिक्त जिला उपायुक्त सिरमौर एलआर वर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी। उन्होंने कहा कि आगजनी की इस घटना में मृतकों के परिजनों को प्रशासन की ओर से 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है। वहीं, आग में झुलसे व्यक्ति को भी हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है।

एडीएम एलआर वर्मा ने बताया कि घटना के वक्त घर में कुल 8 लोग मौजूद थे। इनमें से एक महिला आग फैलने से पहले ही घर से बाहर निकलने में सफल रही। इसके बाद आगजनी की चपेट में आए 7 लोगों में से 6 की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर हालत में उपचाराधीन है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

