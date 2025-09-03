Mandi Landslide: मंडी में लैंडस्लाइड के कारण अब तक छे लोगों हो चुकी मौत; बचाव कार्य जारी
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:03 AM IST

Mandi Landslide: हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बन रही है. और इस वजह से कई जगह लैंडस्लाइड के कारण भारी नुकसान हो रहा है. मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के जंगमबाग में पहाड़ दरकने से हुए भयंकर हादसे में अब तक छह लोगों की मौत हो गई है. इनमें एक ही परिवार के चार सदस्य भी शामिल हैं. मृतकों की पहचान सुरेंद्र कौर, किरत, गुरप्रीत सिंह, भारती, शांति देवी व प्रकाश चंद शर्मा के रूप में हुई है.

मलबे की चपेट में आई एक गाड़ी की खिड़की नाले में दिखी है. भारी बारिश के बीच राहत व बचाव कार्य जारी है. लापता लोगों की तलाश के लिए मलबा हटाया जा रहा है. गाड़ी चालक राहुल नाचन क्षेत्र के खतरवाड़ी का रहने वाला है. बचाव दल उस की तलाश में भी जुटा हुआ है. शाम छह बजे शुरू हुआ राहत एवं बचाव कार्य अब भी जारी है. स्थानीय लोग भी प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल के साथ मलबा हटाने में सहयोग कर रहे हैं.

मलबे से निकाले गए 6 शव
मलबे से अब तक छह शव निकाले जा चुके हैं. छठे मृतक की पहचान आधार कार्ड के आधार पर प्रकाश चंद शर्मा निवासी डढ़याल के रूप में हुई है. वह स्कूटी पर जा रहा था. पहाड़ी दरकने से मलबे की चपेट में आ गया था. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है. प्रदेश में जारी भारी बारिश के बीच शिमला, मंडी, हमीरपुर, सोलन, चंबा, सिरमौर, कुल्लू, बिलासपुर और कांगड़ा में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं.

संबंधित जिलों के डीसी ने सभी स्कूलों के मुखिया को ऑनलाइन क्लास लगाने के निर्देश दिए हैं. राज्य में लैंडस्लाइड से 1333 सड़कें बंद हैं. मौसम विभाग ने आज दोपहर 12 बजे तक कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में भारी से बारिश की संभावना जताई गई है.

TAGS

mandi landslideHimachal Pradesh landslidelandslide mandihindi news

