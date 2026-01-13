Advertisement
अर्की बाजार अग्निकांड में दिल दहला देने वाला मंजर: एक की मौत, 7 लोग अब भी लापता; सर्च ऑपरेशन जारी

Solan Arki Market Fire News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार अग्निकांड में 7 नेपाली मूल के लोग अब भी लापता हैं. SDRF, NDRF, पुलिस और होमगार्ड की टीमें खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी हैं. DNA जांच से शवों की पहचान की जाएगी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:58 AM IST

अर्की बाजार अग्निकांड में दिल दहला देने वाला मंजर: एक की मौत, 7 लोग अब भी लापता; सर्च ऑपरेशन जारी

Solan Fire: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में हुए भीषण अग्निकांड के बाद आज सुबह एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. राहत एवं बचाव कार्य में SDRF, पुलिस, होमगार्ड के साथ-साथ NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच रही है. मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए खोजी कुत्तों को भी अभियान में शामिल किया गया है. अधिकारियों के अनुसार 7 नेपाली मूल के लोगों के अब भी लापता होने की आशंका है.

इस अग्निकांड में दो परिवारों के 5 बच्चों सहित 2 महिलाएं और 2 पुरुष मलबे में दब गए थे. वहीं बिहार मूल के 8 वर्षीय प्रशांत को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया था, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. इसके अलावा रेस्क्यू और मलबा हटाने के दौरान दो शव जली और क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किए गए हैं, जिनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

क्षत-विक्षत बॉडी पार्ट्स मिलने से पहचान में दिक्कत
SDM अर्की निशांत तोमर ने बताया कि मलबे से जो बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, वे बेहद क्षत-विक्षत हैं, जिससे पहचान करना मुश्किल हो रहा है. DNA जांच के बाद ही मृतकों की शिनाख्त संभव हो पाएगी.

रिहायशी मकान से भड़की आग, सिलेंडर धमाकों से बढ़ी तबाही
यह हादसा रविवार रात करीब 3 बजे हुआ, जब अर्की बाजार के एक रिहायशी मकान में आग लग गई. मकान के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल पर दुकानें थीं, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल पर नेपाल और बिहार के मजदूर रह रहे थे. आग तेजी से आसपास के मकानों में फैल गई। इस दौरान एक के बाद एक कई LPG सिलेंडर फटने से आग और भड़क गई, जिससे पूरे बाजार क्षेत्र में दहशत फैल गई.

इस हादसे में 7 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दो नेपाली परिवारों को समय रहते रेस्क्यू नहीं किया जा सका. आग की चपेट में आकर 8 से अधिक मकान और करीब एक दर्जन दुकानें जलकर राख हो गईं, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

भारी मलबे के कारण राहत कार्य में बाधा
घटनास्थल पर भारी मात्रा में मलबा और मिट्टी जमा होने के कारण बचाव दल को शवों तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है. राहत कार्य लगातार जारी है.
लापता लोगों की सूची (नेपाली मूल)
धन बहादुर (35 वर्ष)
कविता (33 वर्ष)
राधा (16 वर्ष)
रेणुका (12 वर्ष)
रंजन (2 वर्ष)
कंशी राम (48 वर्ष)
टीका (31 वर्ष)
अनु (11 वर्ष)
संदीप (3 वर्ष)

फॉरेंसिक जांच जारी, आग के कारणों का पता नहीं
घटना के बाद FSL टीम ने मौके का निरीक्षण कर सैंपल एकत्र किए हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. फॉरेंसिक लैब और फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने के बाद ही आग के कारणों की पुष्टि हो सकेगी. 

