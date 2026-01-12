Breaking: सोलन जिले के अर्की में भीषण आग, कई दुकानें और मकान चपेट में

सोलन जिले के अर्की में ओल्ड बस स्टैंड के समीप बाजार में भीषण आग लग गई. आग तेजी से फैलती गई, कई दुकानें और मकान चपेट में आए। सोलन, परवाणू और अंबुजा सीमेंट कंपनी से दमकल वाहन मौके पर तैनात.
Solan News: सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में ओल्ड बस स्टैंड के समीप स्थित बाजार में अचानक भीषण आग लग गई. आग तेजी से एक के बाद एक दुकानों में फैलती चली गई, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई. इस अग्निकांड में कई दुकानें और आसपास के मकान इसकी चपेट में आ गए हैं.
आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए. आग की भयावहता को देखते हुए अर्की के अलावा सोलन, परवाणू और अंबुजा सीमेंट कंपनी के दमकल केंद्रों से भी अग्निशमन वाहन बुलाए गए हैं.
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. स्थानीय लोग भी दमकल कर्मियों के साथ मिलकर आग बुझाने में हर संभव सहयोग कर रहे हैं.