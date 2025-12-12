Advertisement
Himachal Pradesh

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा भाई दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार

सोलन में युवती से दुष्कर्म के आरोप में वैद्य राम कुमार बिंदल को पुलिस ने FSL रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता ने जांच के दौरान गलत हरकत का आरोप लगाया था. मामला जांचाधीन.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:17 AM IST

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा भाई दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार

Solan News: सोलन में दिवाली से पहले सामने आए दुष्कर्म के एक मामले में नई कार्रवाई हुई है. महिला थाना सोलन पुलिस ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को वैद्य राम कुमार बिंदल, निवासी बिंदल कॉलोनी, सोलन, को गिरफ्तार किया है. उन पर एक युवती द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे.

पीड़िता ने 08 अक्टूबर 2025 को महिला थाना सोलन में FIR दर्ज करवाई थी. शिकायत के अनुसार, वह लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थी और वैज्ञानिक चिकित्सा से लाभ न मिलने पर वैदिक उपचार के लिए 07 अक्टूबर 2025 को पुराने बस अड्डे के समीप स्थित निजी डिस्पेंसरी पहुंची.

पीड़िता का आरोप है कि जांच के दौरान आरोपी ने पहले उसे नसें दबाने का बहाना बनाकर चेक किया और फिर यौन संबंधी सवाल पूछे. आरोप है कि जांच के नाम पर उसके साथ गलत हरकत की गई. जब पीड़िता ने विरोध किया, तो वह बाहर भाग निकली.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मौके का निरीक्षण करवाया. SFSL जुन्गा की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए और उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया. प्रारंभिक FSL रिपोर्ट में सैंपल पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पीड़िता का बयान न्यायालय में धारा अनुसार दर्ज कराया जा चुका है. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, एकत्र किए गए वैज्ञानिक प्रमाणों और पीड़िता के बयान को आधार मानते हुए कार्रवाई की है.

आरोपी को जल्द ही माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामला अभी जांचाधीन है.

Solan NewsRam Kumar BindalHimachal Pradesh

