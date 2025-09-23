Solan News: सोलन में पानी की किल्लत पर भाजपा का धरना प्रदर्शन, तीन माह से जनता बेहाल
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2933589
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Solan News: सोलन में पानी की किल्लत पर भाजपा का धरना प्रदर्शन, तीन माह से जनता बेहाल

सोलन में सदी के सबसे बड़े जल संकट का सामना लोगो को करना पड रहा है. बिते करीब तीन माह से सोलन में पानी के लिए हाहाकार है. स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सभी अधिकारी इस पर मंथन कर चुके है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 23, 2025, 02:27 PM IST

Trending Photos

Solan News: सोलन में पानी की किल्लत पर भाजपा का धरना प्रदर्शन, तीन माह से जनता बेहाल

Solan News: सोलन शहर बीते तीन महीनों से भीषण जल संकट से जूझ रहा है. हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को सात से आठ दिन के लंबे अंतराल के बाद ही पेयजल आपूर्ति मिल पा रही है. इस समस्या को लेकर आज भाजपा सोलन शहरी मंडल ने पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पानी की बाल्टियाँ उठाकर विरोध जताया. इस मौके पर नगर निगम सोलन की महापौर मीरा आनंद, उपमहापौर सहित भाजपा पार्षद भी मौजूद रहे.

भाजपा सोलन मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र गुप्ता ने कहा कि बीते तीन माह से सोलनवासी सदी के सबसे बड़े जल संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम, जल शक्ति विभाग और सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहे. उन्होंने जल्द से जल्द स्थायी समाधान की मांग की. वहीं उपमहापौर मीरा आनंद ने भी कहा कि जनता जवाब चाहती है और किसी भी तरीके से इसका हल निकालना ही होगा.

स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठकें करने और टैंकरों के निरीक्षण करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. नगर निगम और विभागीय स्तर पर समाधान की दिशा में ठोस कदम न उठाए जाने से जनता की परेशानी लगातार बढ़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल धरना देने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि निगम और प्रशासन को मिलकर ठोस रणनीति बनानी होगी. तब ही सोलनवासियों को इस गंभीर जल संकट से राहत मिल सकेगी.

TAGS

Solan NewsHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

Solan News
सोलन में पानी की किल्लत पर भाजपा का धरना प्रदर्शन, तीन माह से जनता बेहाल
digital arrest
ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕਰ ਨਾਲ 22 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ; ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ
Shimla News
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर प्रतिबंध
Himachal High Court
युग हत्याकांड पर हिमाचल हाईकोर्ट का फ़ैसला, फांसी की सज़ा को उम्रक़ैद में बदला
hamirpur news
हमीरपुर में लगेंगे 1.72 लाख स्मार्ट मीटर, प्रथम चरण में 40 हजार मीटर स्थापित होंगे
amritsar news
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ
faridkot news
ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ਸਜਾਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
Navratri 2025
श्री नैनादेवी मंदिर में दूसरे नवरात्र पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब
Nabha News
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Punjab Farmers Union
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
;