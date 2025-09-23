Solan News: सोलन में पानी की किल्लत पर भाजपा का धरना प्रदर्शन, तीन माह से जनता बेहाल

सोलन में सदी के सबसे बड़े जल संकट का सामना लोगो को करना पड रहा है. बिते करीब तीन माह से सोलन में पानी के लिए हाहाकार है. स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सभी अधिकारी इस पर मंथन कर चुके है.
Trending Photos
Solan News: सोलन शहर बीते तीन महीनों से भीषण जल संकट से जूझ रहा है. हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों को सात से आठ दिन के लंबे अंतराल के बाद ही पेयजल आपूर्ति मिल पा रही है. इस समस्या को लेकर आज भाजपा सोलन शहरी मंडल ने पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पानी की बाल्टियाँ उठाकर विरोध जताया. इस मौके पर नगर निगम सोलन की महापौर मीरा आनंद, उपमहापौर सहित भाजपा पार्षद भी मौजूद रहे.
भाजपा सोलन मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र गुप्ता ने कहा कि बीते तीन माह से सोलनवासी सदी के सबसे बड़े जल संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम, जल शक्ति विभाग और सरकार इस पर गंभीरता नहीं दिखा रहे. उन्होंने जल्द से जल्द स्थायी समाधान की मांग की. वहीं उपमहापौर मीरा आनंद ने भी कहा कि जनता जवाब चाहती है और किसी भी तरीके से इसका हल निकालना ही होगा.
स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठकें करने और टैंकरों के निरीक्षण करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. नगर निगम और विभागीय स्तर पर समाधान की दिशा में ठोस कदम न उठाए जाने से जनता की परेशानी लगातार बढ़ रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल धरना देने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि निगम और प्रशासन को मिलकर ठोस रणनीति बनानी होगी. तब ही सोलनवासियों को इस गंभीर जल संकट से राहत मिल सकेगी.